聯合報社論／英朝官員屢批賴朝決策，可見品質江河日下

工程會主委陳金德拍板「開放農地收容土方」。 圖／聯合報系資料照片

前環保署副署長詹順貴近日批評，「土方之亂」是行政院「某政務委員」惡搞下的內爆，此人還企圖以「農地改良」之名，讓營建棄土回填農地。網友隨即點名，詹順貴所指政委，即是兼任工程會主委的陳金德，綜理土方問題的「國土署」正是他督導。詹順貴認為，若無法系統性地釐清農地為何需要改良，便任由建築棄土倒入，將造成「毀農滅國」的惡果。

這已非蔡英文任內官員首次公開批評賴政府政策失當。上月，擔任過蔡政府八年政委的張景森才批評，正送行政院核定的北宜高鐵，是「史詩級的錯誤規畫」，四千億經費非但無法解決雪隧塞車，也無法創造運輸效益，反而可能使宜蘭段變成高鐵「爛尾樓」。馬政府任內的內政部長李鴻源也贊成此說，稱北宜高鐵經費從初估的一千多億變成四千億元，簡直是「隔空抓藥」，涉及龐大的土地炒作利益。

不僅如此，蔡政府的交通部長賀陳旦也呼應說，鐵道局二○一九年的評估，「北宜直鐵」就是最佳方案；不到一年，卻「奉指示」將高鐵列為替代方案。他批評，鐵道局是在踐踏軌道專業，灌水美化數字，迎合上級。交通部的急轉彎，主要是賀陳旦下台後，由非交通專業的林佳龍接任交長，誇口要打造「環島六小時生活圈」，隨即不斷浮現高鐵南延、北伸的遐想。其後，沿線土地炒作一發不可收拾，南延屏東及北伸宜蘭的工程經費漲了數倍，每建一公里就要耗資百億。對於高鐵南延，賀陳旦也持反對態度，認為鐵道「易生難養」，很難想像對當地居民有什麼助益。

不管是「英朝」或「賴朝」，這些人同是民進黨的政務官；但比較一下他們的背景，誰才是真正的專業，便高下立判。詹順貴是長期參與環保活動的環境法律師，張景森專長為城鄉規畫，賀陳旦則大半輩子皆從事交通相關公職。相形之下，林佳龍和現任交通部長陳世凱都是選舉出身的政治人物，本身並無交通專業。陳金德更可議，他在代理宜蘭縣長任內自行更改規則違規興建農舍，在高雄副市長任內因違法經營農舍民宿遭監院彈劾，在出任中油董事長任內造成全台大停電。即便如此，賴總統仍對他提拔有加，讓他出任政委兼工程會主委，真不知看中他什麼長才？

以最近的「土方之亂」為例，在決策準備不足的情況下，政府對於土方去處毫無掌握，對土方的分級也極不清晰，即貿然推動，當然引發市場大亂，進而造成工程延宕和建築經費大漲。可見，政務官素質欠佳，導致政府決策品質下降，已成卓內閣的施政不力的一大內傷。更糟的是，為了解決全台工地停擺的問題，賴政府除了開放台北港當成土方救命收容場，更由陳金德拍板「開放農地收容土方」的決定，這根本就是在「請鬼拿藥單」。試想，以陳金德在宜蘭大開農地興建農舍的便門，自己還違法經營農舍民宿，這種黑紀錄累累之人，會對農地有什麼憐惜之心？在其手裡，以「改良農地」之名，讓營建廢棄物填入農地，表層再鋪點壤土；如此種出來的東西，有人敢吃嗎？

然而，這就是賴政府目前的狀態。推動一項政策，不瞻前顧後把問題想清楚，就貿然鐵腕實施；俟發生大亂，又無法理性、務實地梳理，反而想用貽禍長遠的手段來粉飾。試想，要預見多大的災難，才會由「英朝」政務官不顧同志之誼向「賴朝」發出警語？同樣的話，若出自在野黨之口，大約只會遭譏「野蠻杯葛」。問題是，賴政府還聽得進誰的話呢？