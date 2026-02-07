經濟日報社論／AI時代勞動保障警鐘響起

去年全美就有將近5.5萬名員工因AI相關理由失去工作，而今年才過一個月，科技業的裁員潮已經愈演愈烈。路透

矽谷在1月底傳來兩則震撼消息。Amazon意外提早發送的內部郵件中，證實將裁減1.6萬名員工，這是繼去年10月裁減1.4萬人後的第二波行動。幾乎同時，Pinterest宣布將裁減15％的員工，約700人。兩家公司都將矛頭指向同一個方向：人工智慧。這不是孤立事件，去年全美就有將近5.5萬名員工因AI相關理由失去工作，而今年才過一個月，科技業的裁員潮已經愈演愈烈。

表面上看，這些裁員都有合理解釋。Amazon執行長強調要削減官僚層級、提升組織效率，Pinterest則直言要「重新分配資源給AI相關職位」。兩家公司的說法看似坦誠，實則暗藏玄機。Amazon的裁員對象遍及雲端服務、Alexa語音助理、Prime影音等多個部門，幾乎涵蓋所有核心業務。Pinterest則明確表示要優先發展「AI驅動的產品與能力」，並改造銷售策略。這些說法背後透露的訊息其實很清楚，企業正在用AI重新定義工作價值。

問題在於AI真的是裁員的主因嗎？Amazon的說法前後矛盾。執行長在去年第3季財報會議中明確否認裁員與AI有關，強調這是「文化」考量，是因為疫情期間過度招募。可是幾個月後，卻又在追求效率的名義下進行第二波裁員。這種反覆讓人不禁懷疑，AI是否只是企業用來包裝成本削減的說詞。當公司將裁員歸咎於「技術進步的必然結果」，就能規避對員工的責任，也能減輕外界批評的壓力。

更值得注意的是，這波裁員潮並非平均分配，Amazon裁減的主要是企業部門員工，倉儲與物流人員相對不受影響。這反映出一個殘酷現實，能被AI取代的，往往是原本被視為「知識工作」的職位。程式設計、資料分析、行銷企劃，這些曾經代表高薪與穩定的工作，如今正面臨最直接的威脅。那些需要體力勞動、與實體世界互動的工作，反而在這一波浪潮中顯得相對安全。

企業的邏輯不難理解，當AI可以在幾秒內完成過去需要數小時的資料整理，可以自動生成行銷文案，協助撰寫程式碼，企業自然會重新評估人力配置。Pinterest的作法就是最佳範例，裁減15％的員工，同時將省下的資源投注到AI相關職位。這種「汰舊換新」的策略，表面上是追求效率，實質上卻是將風險完全轉嫁給員工。那些被裁減的人，多半是在公司服務多年的資深員工，他們的經驗與專業在一夕之間變得不再重要。

問題的核心不在於AI本身，而在於企業如何運用這項技術。AI確實能提升效率，但效率提升的果實該如何分配？當公司因為採用AI而大幅降低人力成本，這些利潤是回饋給股東，還是用來改善留任員工的待遇？當AI讓某些工作消失，企業是否有責任協助員工轉型？這些問題在裁員公告中往往隻字未提。企業只談效率與競爭力，卻不談責任與社會影響。

更令人擔憂的是「AI洗白」現象的蔓延，部分專家指出，許多企業將裁員歸咎於AI，實際上只是為了掩蓋經營不善或成本控制失當。當AI成為萬用藉口，企業就能輕易逃避檢視。這種作法不僅傷害員工，也扭曲了社會對AI影響的認知。我們需要的是誠實面對技術變革，而非用新科技包裝舊問題。

面對這股浪潮，政府與社會不能袖手旁觀。Amazon這類科技巨頭在疫情期間因為需求暴增而大舉招募，如今又以效率之名大幅裁員，這種將勞動力視為可隨時調整的成本項目，暴露出當前勞動保障的不足。我們需要重新思考勞動法規，建立更完善的轉職訓練機制，讓被淘汰的員工有機會學習新技能。企業也應該承擔更多社會責任，不能只享受科技紅利，卻將代價推給社會承擔。

AI時代確實來臨了，這是無法逆轉的趨勢。我們要讓這個時代成為少數人獲利、多數人失落的時代，還是讓科技成為提升整體社會福祉的工具？