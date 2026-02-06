聯合報黑白集／勝選才是藍營硬道理

賴總統近日出席國際書展，因一句「找老師不如找好書」，惹怒基層教師。為此，全國教育產業總工會指責他侮辱、貶抑教師，要求他向所有教師道歉。總統府澄清，賴總統原意在鼓勵孩子多閱讀，卻被「斷章取義」。但與其說外界斷章取義，不如說這是賴清德語言表達的問題，主要根源出在他慣性的二元對立思維，常讓他說出不適切的話語。

2026-02-06 00:46