經濟日報社論／陣營壁壘化時代 拚優勢搶先機

全球科技與經濟秩序正快速走向「陣營壁壘化」。路透

全球科技與經濟秩序正快速走向「陣營壁壘化」。過去30年，全球化以效率與成本為核心邏輯，促成跨國供應鏈高度整合，使世界逐漸形成單一技術體系與市場規範。隨著美中戰略競爭升溫，科技標準、數位治理與產業生態正加速分裂，「一個世界、兩套系統」已經從政策宣示轉為現實結構。

台灣位處地緣政治交會點，又是全球科技產業核心樞紐，這既是巨大風險，也是歷史機遇。如何在陣營壁壘化時代中穩固自身地位，甚至逆勢壯大，將決定台灣未來數十年的發展軌跡。

首先，科技標準的分裂正在重塑全球產業競爭格局。從5G與6G通訊標準、人工智慧倫理架構，到跨境數據治理模式，美中兩大陣營已逐漸形成截然不同的技術路徑。美國主導的科技體系強調市場導向與企業創新，並將個人隱私與數據透明視為核心價值；中國大陸則傾向以國家力量推動科技發展，將數據治理與社會穩定、安全管理緊密結合。兩套制度並非僅是技術差異，更蘊含價值體系與治理模式的分歧。這使全球企業在不同市場中，必須同時面對相互衝突的規範要求，也讓科技產業逐漸脫離單一全球市場的想像。

在此趨勢下，台灣科技產業正陷入前所未有的雙重壓力。一方面，半導體與資訊產業長期與美國技術體系深度整合，從設備、軟體到研發體系皆與西方高度連結；另一方面，中國仍是台灣重要市場與供應鏈節點。當科技脫鉤逐步加深，台灣企業將面臨選邊站的政治與商業壓力，企業若缺乏完善合規能力，將難以同時進入多個市場。

台灣長期累積的供應鏈整合能力與技術製造優勢，正使其具備跨體系運作的獨特潛力，若能發展「多標準兼容」的技術架構，例如模組化設計與標準轉換技術，將有機會成為不同科技體系間的重要橋梁。當全球科技體系走向分裂時，能夠協助不同標準互通的企業與國家，反而將擁有更高的戰略價值。

隨著半導體、關鍵礦產與數據被視為新時代的戰略資源，經濟安全與國家安全之間的界線逐漸模糊。企業的投資決策與技術合作，不再只是市場選擇，更可能被視為國家戰略立場的展現。特別是在半導體先進製程技術領域，台灣企業的任何技術移轉或產能布局，都可能牽動大國博弈敏感神經。

台灣未來最大的戰略挑戰，將在於如何在經濟依存與戰略自主之間取得平衡。完全脫離全球供應鏈既不現實，也將削弱產業競爭力；但過度依賴單一市場，則可能在地緣政治衝突中暴露致命風險。

台灣若要在陣營壁壘化時代中力求壯大，必須推動關鍵性轉型。首先，供應鏈結構應從效率優先轉向韌性導向，建立多區域、多供應來源的彈性布局，並發展關鍵技術備援能力，唯有確保供應鏈在政治與經濟衝擊下仍能維持運作，才能在全球競爭中保持穩定地位。

台灣還必須從被動遵循國際標準，轉向積極參與甚至主導標準制定。科技標準不僅影響市場准入，更形塑未來產業競爭規則。面對經濟脅迫與科技封鎖風險，政府應整合跨部會資源，建立戰略物資安全機制、關鍵技術預警系統，以及應對外部壓力的法律與金融工具。同時，透過與民主夥伴深化情報與危機應對合作，提升整體戰略韌性。

陣營壁壘化時代的來臨，標誌著全球化進入新階段；安全與信任將逐漸取代單純效率，成為產業競爭的核心價值。對台灣而言，這場轉變雖充滿挑戰，但也提供重新定位自身戰略角色的契機。只要能在供應鏈韌性、科技標準參與，以及國家風險治理上取得突破，台灣不僅能在競爭中自保，更有機會成為不同科技體系之間的重要樞紐。唯有如此，台灣才能在陣營壁壘化的世界中，穩健前行並持續壯大。