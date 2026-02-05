聽新聞
聯合報黑白集／肥貓接踵而來

聯合報／ 黑白集

前<a href='/search/tagging/2/農委會' rel='農委會' data-rel='/2/117956' class='tag'><strong>農委會</strong></a>主委<a href='/search/tagging/2/林聰賢' rel='林聰賢' data-rel='/2/103446' class='tag'><strong>林聰賢</strong></a>轉戰兆豐資產管理公司董事長。 圖／聯合報系資料照片
前農委會主委林聰賢轉戰兆豐資產管理公司董事長。 圖／聯合報系資料照片

柳營農會總幹事陳右欣出任台肥總經理的風波未落，賴政府又來了，這回是前農委會主委林聰賢任兆豐資產管理公司董事長。陳右欣個人和家族事業劣跡一籮筐，林聰賢則在畜產會任內因超思案造成五億多公帑損失，賴總統卻閉著眼睛把他們送上肥缺。

政府這樣用人，沒有私心才怪。陳右欣花錢買學歷，夫家企業又濫倒汙泥遭判刑坐牢在案；只因她是賴清德台南嫡系子弟兵，加上輔選有功，賴總統便內舉不避親。試想，有這麼一位紀錄難看又資歷不足的總經理，台肥要如何正派經營？

至於林聰賢，胡亂核准資本額僅五十萬的超思去進口八千多萬顆巴西蛋，最後多數遭銷毀，賠錢全記在公帳。林聰賢當時逃得快，辭職了事，沒被追究責任。誰料，風頭一過，馬上又回來當肥貓。賴清德對新潮流系「自己人」的厚愛，真是不遺餘力！

政府這樣用人，公營事業如何能誠勤精進？當員工在賣力工作，上級卻在外行領導兼喬事，資產在晦暗不明間被賤價賣掉，也只有天知道。正當選舉當頭，有這些董座和總座捐款、穿針引線，許多事都會更好辦，這是執政者的算盤。

至此，民眾就能明白政黨輪替的重要。人們對這些酬庸的肥貓越不在意，政府就會認為民意默許他們這樣做，也將更肆無忌憚。當肥貓成群結幫，那就恐怖了！

社論 林聰賢 陳右欣 賴清德 超思 賴政府 新潮流 台肥 畜產會 農委會
延伸閱讀

前農委會主委林聰賢 轉戰兆豐資產管理公司董事長

新總座陳右欣爆涉買假學歷 台肥：經查核確認皆屬真實

不只陳右欣 黃國昌子弟兵批政院聯合服務中心淪酬庸派系安養院

【重磅快評】農會總幹事變台肥總座 「勵志」程度不輸吳音寧

相關新聞

聯合報社論／奢談社會韌性，卻看不見人民細故相暴？

正值歲末年終，卻連日傳出多起民眾因小小爭執而暴力相向的事件，頻率之高、起因之平凡，讓人難想像。例如，年輕男子因酒醉搭計程...

聯合報黑白集／英國首相也玩拉布布

英相施凱爾訪上海，在潮玩店舉起絨毛玩具「拉布布」（Labubu），稱它是「中英經貿交流代表」，並說「我也有一個」。創作拉...

經濟日報社論／讓美元貶值…川普2.0的下一步

美國總統川普提名被視為立場鷹派的華許，出任下一任聯準會主席，市場擔心他將延續鮑爾不輕易降息的強硬政策，周末以來，美元指數...

聯合報黑白集／肥貓接踵而來

聯合報社論／李貞秀依法就職，內政部和陸委會在鬼打牆

在內政部的「放棄陸籍」通牒聲中，民眾黨陸配立委李貞秀終於就職上任。其間最可議的，不只是李貞秀能否取得大陸當局的「放棄國籍證明」，而是我國政府機關如何在法律體系內自我糾纏和打架。內政部和陸委會的「依法行政」，弄到失格及荒腔走板，全攤在人民眼前！

