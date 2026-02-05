聯合報黑白集／肥貓接踵而來

前農委會主委林聰賢轉戰兆豐資產管理公司董事長。 圖／聯合報系資料照片

柳營農會總幹事陳右欣出任台肥總經理的風波未落，賴政府又來了，這回是前農委會主委林聰賢任兆豐資產管理公司董事長。陳右欣個人和家族事業劣跡一籮筐，林聰賢則在畜產會任內因超思案造成五億多公帑損失，賴總統卻閉著眼睛把他們送上肥缺。

政府這樣用人，沒有私心才怪。陳右欣花錢買學歷，夫家企業又濫倒汙泥遭判刑坐牢在案；只因她是賴清德台南嫡系子弟兵，加上輔選有功，賴總統便內舉不避親。試想，有這麼一位紀錄難看又資歷不足的總經理，台肥要如何正派經營？

至於林聰賢，胡亂核准資本額僅五十萬的超思去進口八千多萬顆巴西蛋，最後多數遭銷毀，賠錢全記在公帳。林聰賢當時逃得快，辭職了事，沒被追究責任。誰料，風頭一過，馬上又回來當肥貓。賴清德對新潮流系「自己人」的厚愛，真是不遺餘力！

政府這樣用人，公營事業如何能誠勤精進？當員工在賣力工作，上級卻在外行領導兼喬事，資產在晦暗不明間被賤價賣掉，也只有天知道。正當選舉當頭，有這些董座和總座捐款、穿針引線，許多事都會更好辦，這是執政者的算盤。

至此，民眾就能明白政黨輪替的重要。人們對這些酬庸的肥貓越不在意，政府就會認為民意默許他們這樣做，也將更肆無忌憚。當肥貓成群結幫，那就恐怖了！