經濟日報社論／破除私募法規瓶頸 為基建引資

台灣資本市場雖坐擁豐沛的超額儲蓄，卻長年受困於破碎且僵化的法規環境。根據主計總處最新預測，2026年台灣超額儲蓄將首度突破6兆元大關，超額儲蓄率衝上20.7%的歷史新高。龐大的閒置資金猶如將具備參天潛力的產業植於窄小的盆栽之中，使其根系因「人數門檻」與「重複課稅」而無法伸展，導致空有龐大資金卻難以轉化為實體建設。近期金管會與私募股權公會積極研議鬆綁私募基金合格投資人「九九人」的人數限制，此舉若能輔以制度性的稅制重構，將是台灣突破中等收入陷阱、接軌國際資產管理中心的關鍵轉捩點。

過去私募股權基金在法規定位不明的窘境下，往往被視為邊緣化的金融商品，優質資金因缺乏明確路徑而無法惠及國家建設。過去政府以「防弊」為核心的保守心態，雖避開了短期風險，卻也讓台灣錯失了利用社會資本推動基建的黃金期。現行「九九人」的人數限制，與其說是為了風險控管，不如說是人為的行政瓶頸，造成了嚴重的「資金斷層」。公共建設動輒數百億元，若嚴守99人限制，意味著每位投資人平均須出資數億元甚至十數億元，這道過高的進入門檻，導致具備專業實力的中堅企業與高資產個人投資者無法有效集結。

更須正視的是，台灣參照的「百人限制」已屬過時思維。反觀美國，其《投資公司法》雖亦有百人門檻之設，然早已透過Section 3(c)(7)條款，允許由「合格購買者」組成的基金在2,000人之規模內自由集結，近期更透過行政指引大幅鬆綁零售資金間接參與私募市場。台灣若仍畫地自限於2017年所參考的「百人舊規」，無視國際間早已演進至「以專業度取代人數」的監理思維，無異於刻舟求劍，將使我國在朝向亞太資產管理中心的目標前進之中，未戰先疲，更迫使私募基金難以與壽險業超過30兆元的可運用資金進行大規模的「大軍團作戰」。

為此，政府首應研議「租稅穿透課稅」機制，確保私募股權基金投資於公共建設達一定比例者，適用合夥制之稅務特性。參考新加坡推動的「可變資本公司」（VCC）架構，截至2024年底註冊量已突破1,200家，其核心價值在於提供稅務透明度，確保基金層級不被重複徵稅，成功吸引全球資金在星國集結。台灣若能賦予公建基金稅務穿透地位，讓合夥人之收益直接在最終端課稅，方能引導「長錢」投入長期的國家基石。

其次，在全球布局的戰略棋局上，政府應效法日本將投資範疇與產業政策緊密連結的做法。日本政府退休金（GPIF）已將另類投資（含基礎設施與私募股權）上限設為5%，並透過《產業競爭力強化法》提供數位轉型稅制優惠。台灣應將「海外科學園區」視同國內公共建設之延伸，協助台商在海外關鍵節點建立更完整的供應鏈體系。這不僅是財務投資，更是確保台灣在國際政治經濟版圖中握有足夠的戰略深度。

與此同時，數位轉型之戰已非口號，主管機關應儘速公告「數位建設」納入重大公共建設之具體認定標準，讓AI資料中心、衛星地面站等未來基礎設施能與資本市場無縫接軌。最後，應跨部會成立「公共建設投資單一專責窗口」，以務實積極的態度，消除法遵不確定性，引導台灣充沛的民間資金精準對接公建項目。

「計利當計天下利」，面對全球經濟新格局，財政部不能再以「守勢」心態墨守成規，而應積極協助金管會以「攻勢」思維建設亞太資產管理中心。唯有破除法規瓶頸，台灣的私募股權生態方能破繭而出，在亞太經貿的洪流中展現大格局的戰略高度。