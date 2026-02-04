聽新聞
聯合報黑白集／英國首相也玩拉布布

聯合報／ 聯合報黑白集

香港維多利亞港，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在海面上。路透
香港維多利亞港，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在海面上。路透

英相施凱爾訪上海，在潮玩店舉起絨毛玩具「拉布布」（Labubu），稱它是「中英經貿交流代表」，並說「我也有一個」。創作拉布布的「泡泡瑪特」是大陸的國際品牌，決定將歐洲總部設在倫敦，繼續擴店。施凱爾將泡瑪布局英國視為訪中重要成果，稱「若英國成為唯一拒絕中國的國家，不符合國家利益」。

泡瑪去年被《時代》雜誌評為全球百大最具影響力企業，在倫敦、巴黎、紐約皆有旗艦店。誰料，泡瑪受邀擔綱台北燈節主題區，竟被綠營砲轟文化侵略。綠委林楚茵痛罵，蔣萬安「用公帑替政協委員的品牌打廣告」。基進黨的吳欣岱也批蔣忽視台灣創作者，幫中國品牌辦「超級展售會」。

其實，泡瑪家族早已走進賴總統本命區，在台南巨型聖誕樹燈光秀成為打卡地標。當時，綠營沒批黃偉哲「缺乏文化自信」，更未指控台南市府縱容中共文化侵略。難道，玩拉布布也要先看黨證？

施凱爾藉文化產業為中英關係搭橋，產生交集，此舉並不影響英國政府視中國為安全挑戰。民進黨政府大內宣英國是民主同盟，蔣萬安藉泡瑪知名度行銷台北市，不過是跟上國際的價值腳步，有何不可？

英相玩拉布布戳破賴政府的小心眼：反中反到昧於時勢。綠委藉拉布布批蔣萬安，不怕被年輕人笑話是井底之蛙？

社論 英國 施凱爾

