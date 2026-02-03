聯合報社論／當賴政府一味挑釁，和平就是國民黨的責任

國民黨主席鄭麗文提出「兩岸和平框架」，並以「先陸後美」的出訪順序，說明兩岸議程的優先性。 記者余承翰／攝影

國共論壇中斷九年，今天終於以去政治化的智庫論壇形式恢復舉行，並為國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的可能會晤鋪路。鄭麗文近日提出「兩岸和平框架」，並以「先陸後美」的出訪順序，說明兩岸議程的優先性。在美國重塑國際權力格局、世界主要國家領導人紛紛赴中國大陸訪問之際，國共論壇與可能的「鄭習會」都具有重要意義；但國民黨面臨的挑戰也相當艱鉅，不能掉以輕心。

在賴政府不斷升高國安恐嚇的情況下，國共論壇和鄭習會的舉行皆極不易，必須先克服綠營黨政媒一體的造謠扣帽、抹紅攻擊和行政阻撓。除了陸委會濫權攔阻國立大學系主任參加國共論壇外，更透過國安放話及綠媒製造假訊息的方式，將國防特別預算、國安立法與國共論壇、鄭習會惡意掛鉤，以虛構的國共「條件交換」帶風向，意圖迫使國民黨放行國防特別預算及國安立法，甚或不敢登陸。

諷刺的是，規畫這次國共論壇的國政基金會副董事長李鴻源，數月前才協助內政部準確判讀並預警花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩危機，否則，洪災不知將增加多少無辜死難者。李鴻源當時並未因民進黨執政而袖手旁觀，如今仍積極為人民和產業謀生機，但綠營及側翼卻大潑髒水並扣紅帽。如此作法，更暴露賴政府的政黨立場凌駕人民利益的鴨霸心態。

這次國共論壇討論聚焦觀光旅遊、產業合作、環境永續。在這些領域，兩岸原本有很大的合作空間，卻因綠營執政備受阻撓。在這種情況下，由國民黨扮演紓緩緊張、釋放善意的角色，恰是時候。

國際社會正面臨川普帶來的威脅，與中國大陸交往成為各國避險及尋求平衡的手段。儘管川普警告英國勿和大陸作生意，英相施凱爾仍赴陸發展戰略夥伴關係與經貿合作，強調不必在中美之間選邊，直指忽略中國並不明智。「五眼聯盟」中，英國、加拿大、澳洲、紐西蘭領導人均已先後訪中；法國、德國、南韓、芬蘭等國領導人也已登陸或即將上路。面對美國一再打破國際秩序，加拿大總理卡尼更倡議組成「中等強國聯盟」，以與對抗。反觀台灣，台海兵凶戰危仍不知避戰，經濟將被掏空仍不願避險，賴政府要把台灣帶往何處？可悲亦復可笑的是，川普四月將舉行「川習會」，今年內兩人可能會晤四次；賴政府仍對兩岸交流堅壁清野，等著台灣被端上川習宴菜單。

國民黨雖願意頂著綠色砲火為兩岸和平找尋出路，但它更大的挑戰，應是自己。一方面，九合一選舉提名必須盡快搞定，不能望著天邊彩虹卻踩壞眼前玫瑰；國防特別預算部分，國民黨須有自己的推進策略和清楚論述，同時不能忽略對美溝通。

另一方面，國民黨的兩岸論述也將接受各方嚴格檢驗。鄭麗文已提出執政後將推「兩岸和平架構」，但內涵尚不明確。她稱「美國是恩人，大陸是親人」，形容台灣不必在兩強之間選邊，卻因美國也曾棄台而引發爭論。鄭麗文上任後有若干談話引起爭議，兩岸論述必須更精準，以免引發不必要的政治效應。

兩岸緊張，更需要溝通降低敵意，以防誤判。俄烏戰爭四年難休，就是最大的警惕。民進黨無意改善兩岸關係，反將兩岸緊張當成「撿到槍」、賣芒果乾的良機；另一方面又對美卑躬屈膝，忽略可能帶來掏空台灣的危險。作為在野黨，國民黨雖無法扭轉賴政府的作法，卻有責任積極反映民眾對兩岸和平發展的渴望，在國際變局中為國家找到更佳出路，才不負人民的付託。