聯合報黑白集／柯柯情結

聯合報／ 聯合報黑白集

民眾黨前主席<a href='/search/tagging/2/柯文哲' rel='柯文哲' data-rel='/2/103486' class='tag'><strong>柯文哲</strong></a>（左）與民進黨總召<a href='/search/tagging/2/柯建銘' rel='柯建銘' data-rel='/2/103487' class='tag'><strong>柯建銘</strong></a>（右）。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲（左）與民進黨總召柯建銘（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院新會期登場，朝野卻不約而同陷入一種說不出口、揮之不去的「柯柯情結」。一個是民進黨甩不掉的柯建銘，一個是在野陣營繞不開的柯文哲，成為二○二六大選年的政治難題。

大罷免大失敗，民進黨「萬年總召」柯建銘踢到鐵板，層峰劍指老柯扛下責任，新潮流大將蔡其昌磨刀霍霍，老柯雖表露「廉頗老矣」待退心境，但民進黨台南市長初選結果，無疑打了一劑強心針。

如果非信賴立委陳亭妃都能在賴總統本命區勝出，柯建銘老驥伏櫪，他當然自信能在叱吒卅多年的立法院完成最後一哩路。「老柯戰賴神」未完待續，挑戰賴總統領導威望。

二○二六藍白合不合將是在野陣營最大變數。民眾黨立委新會期大換血，柯文哲滿血復活後重新接管民眾黨，被戲稱立法院民眾黨團「柯總召」。柯文哲以國家治理學院院長高於黨主席黃國昌的位階，試圖校正回歸民眾黨近來的偏藍路線。

柯文哲接連嘲諷國民黨不要高估自己實力、藍營朋友玻璃心、藍白分工比藍白合重要等，重現昔日「垃圾不分藍綠」身影，那個小草熟悉的阿北又回來了。國民黨主席鄭麗文也回酸柯被關時心靈受創很深，顯示藍白脆弱結盟飽受考驗。

感冒藥「斯斯有兩種」，政壇柯柯也有兩款，一款讓執政黨頭痛，一款讓在野陣營發燒，兩種症狀正在同時發作。

社論 柯建銘 柯文哲

相關新聞

聯合報社論／罷黜張又俠對大陸政局與兩岸的影響

大陸國防部日前突然宣布，中央軍委副主席張又俠及中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因涉嫌「嚴重違紀違法」，對二人「...

聯合報黑白集／柯柯情結

立法院新會期登場，朝野卻不約而同陷入一種說不出口、揮之不去的「柯柯情結」。一個是民進黨甩不掉的柯建銘，一個是在野陣營繞不...

經濟日報社論／格陵蘭紛爭給台灣的啟示

由格陵蘭所引發美國與歐盟的爭議，表面上看似圍繞北極的主權分歧，實際上卻已演變為一場以關稅為核心的跨大西洋對峙。川普近期雖...

聯合報黑白集／石崇良該被「砸病歷」？

監察院為台大醫院婦產部「狼醫事件」糾正台大醫院及衛福部。儘管監委明示應避免涉案醫師持續執業，衛福部長石崇良仍「逆風」稱，不能因一次犯錯就廢醫師執照，「護航」之姿讓人驚呆！

聯合報社論／政府技窮了嗎？逆差七千億的觀光國恥！

國人去年出境人數達一八九四萬人次，創下歷史新高；來台旅客則僅八五七萬人次，落差超過一千萬人次。比較新冠疫情後的出入境人數落差，從三年前的五百多萬，已倍增為去年的一千多萬，有如自由落體。最驚悚的是，觀光逆差已突破七千億元，成為國恥。政府拿不出有效解決辦法，形同放生觀光產業，視之為棄子。

