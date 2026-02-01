聯合報社論／政府技窮了嗎？逆差七千億的觀光國恥！

1月24日為全國中小學生寒假首日，桃園機場湧現大批出國旅遊人潮。相較於國旅，民眾出國意願大增。 記者葉信菉／攝影

國人去年出境人數達一八九四萬人次，創下歷史新高；來台旅客則僅八五七萬人次，落差超過一千萬人次。比較新冠疫情後的出入境人數落差，從三年前的五百多萬，已倍增為去年的一千多萬，有如自由落體。最驚悚的是，觀光逆差已突破七千億元，成為國恥。政府拿不出有效解決辦法，形同放生觀光產業，視之為棄子。

回顧馬政府時代開放兩岸直航，入境旅客二○一九年曾達到一一八六萬的高峰。三年疫情導致觀光業急凍，但全球觀光業都在疫後快速復甦，台灣卻陷入「觀光慘業」之境，除來台人數無法達到預訂目標，連國人對國旅也興趣索然，可謂是兩面夾殺。

面對政策目標跳票和逆差擴大，賴政府不思檢討，卻不斷以話術欺瞞人民。例如，去年底入境人數跳票在即，觀光署長陳玉秀卻聲稱「旅客量占人口數三分之一最合適」。在確定入境人數跳票後，觀光署改口說「來台旅客年增九％，消費增加十一％」，因此「人數不重要」。如此自欺欺人，無非想轉移觀光逆差龐大的窘態。

試想，如果旅客量「占人口三分之一最適合」屬實，那麼每年只需七、八百萬旅客來台即可，賴政府幹嘛接連訂出「入境千萬」的目標？此外，去年旅客消費增加超過旅客增幅，其實是拜去年台幣升值之賜，與深度旅遊、消費結構改變根本毫無關係。官員的信口謊言，根本禁不起檢驗。

再說，蔡政府為了提振觀光，在二○二三年將交通部「觀光局」升格為「觀光署」，一副要大展宏圖之勢。賴政府不落人後，去年起聲稱要耗資三億元，成立「觀光研訓院」，協助台灣朝「永續觀光」目標邁進，今年七月即將掛牌。但是，所謂「觀光研訓院」到底是要研究如何拓展觀光，或者只是讓綠營有更多職位可供酬庸，讓人質疑。

在實際的推動觀光政策上，兩任民進黨政府其實都乏善可陳；其主要策略，只有「發補助」和「給免簽」兩招。至於成效，數字會說話：與二○一九年的入境人數最高峰相比，排名前五名的國家和地區，除大陸及港澳旅客暴跌，日、韓入境旅客也大幅減少。其中，作為民進黨政府推廣觀光主力的日本，入境人數甚至比馬政府執政時期還少。台灣失去的，不是只有「陸客」而已。

觀光業每況愈下，原因相當複雜。除了景點缺乏特色、住宿太貴、物價高漲等老問題，民進黨主政下的各種矛盾也是主因。例如，說要推展觀光，卻意識形態掛帥，大肆打壓兩岸旅遊。再如，誇稱台灣具人文之美、宜深度旅遊招攬國際觀光客，卻把台海關係搞成戰爭可能隨時降臨的危機最前線。綠營標榜「台灣最美的風景是人」，卻放任支持者濫用政治立場騷擾觀光客，抵制特定縣市觀光。嘴巴說一套，手中做的是另一套，觀光業怎麼會好？

如果說出境人數創新高是國人經濟實力提升的展現，那麼，國旅的不振與觀光逆差的創紀錄，則是觀光業的一大警鐘。近日交通部公布，有四十六家旅行社因財務問題被勒令停業，其中不乏老字號業者；國內指標性旅遊景點的墾丁，更有多家大型旅館宣布歇業。種種跡象顯示，錯誤的觀光政策，正在腐蝕台灣觀光產業的根基；無論政府再如何吹噓，也已露出技窮之態。

可嘆的是，國人經濟力增長和國際觀光業蓬勃，都未使台灣觀光受惠。賴政府吹噓股市、國民平均所得創新高，卻坐視觀光業沉淪。那些文過飾非的話術和表面工夫，不過是對「救觀光」束手無策的遮羞布罷了。