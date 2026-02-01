經濟日報社論／格陵蘭紛爭給台灣的啟示

格陵蘭紛爭給台灣的啟示。法新社

由格陵蘭所引發美國與歐盟的爭議，表面上看似圍繞北極的主權分歧，實際上卻已演變為一場以關稅為核心的跨大西洋對峙。川普近期雖然態度轉趨放軟，暫緩加徵關稅，並釋出願意與歐盟持續溝通的訊號；但同時仍強調關稅是美國外交與安全政策的重要工具，並未排除未來重新啟動相關措施的可能，顯示美國對格陵蘭的施壓只是暫時降溫，並未真正解除。

在川普的政策邏輯中，經貿與安全早已合流。關稅不再只是調整貿易結構的經濟手段，而是被明確用來迫使盟友在關鍵戰略議題上調整立場的工具。只要被認定為「不配合」，即便是長期盟友，也可能迅速承擔經濟代價，經貿政策被高度政治化。

格陵蘭位於北極通往大西洋的要衝。隨著氣候變遷使北極航道的重要性持續上升，格陵蘭的戰略價值日益凸顯。再加上俄羅斯重返北極、中國大陸積極介入極地事務，北極正迅速成為新的地緣政治競逐場域，格陵蘭也因此成為美國高度關注的焦點。

在此背景下，美國選擇以關稅對歐洲施壓，將格陵蘭議題升高為立場一致性的考驗。對歐盟而言，這樣的作法已被視為經濟脅迫，而非正常的經貿談判，並引發強烈反彈，歐盟亦因此開始討論動用「反脅迫工具法」作為反制手段。

反脅迫工具法於2023年通過，原本主要用以防範他國，特別是中國大陸的經濟脅迫行為。如今，這項原本被視為制衡中國大陸的工具，竟被考慮納入反制美國壓力的政策，可說出乎預期。此一發展顯示即便同屬民主陣營，在高度戰略化的經貿環境下，盟友之間仍可能因核心利益分歧而相互施壓，傳統盟友關係已難再被視為無條件且穩定。

格陵蘭案例對台灣具有重要啟示。近期台美經貿談判中，台灣確實爭取到相對較低、且不疊加的對等關稅待遇；然而從格陵蘭議題上，美國對歐洲態度的反覆變化可以看出，美國經貿措施高度取決於當下的戰略評價與政治氛圍。此也再次印證，關稅優惠本質上是可隨政策立場而調整的工具，而非長期穩定的承諾。

美國與歐盟之間的格陵蘭紛爭同時揭示，即便是經濟規模龐大、制度成熟的歐盟，只要在特定戰略議題上被視為非關鍵角色，仍可能成為美國施壓的對象。對台灣而言，關鍵不在於是否願意配合，而在於是否在台美經貿與產業重組過程中，逐步被重新定位為「可被分流、可被調整」的一方。

台灣的戰略價值，不能僅建立在單一產業或單一市場之上。即使半導體仍具高度不可替代性，一旦其角色被視為可以分散或重組，台灣在整體籌碼也將隨之弱化。在關稅與經貿工具全面戰略化的時代，真正安全不在於短期讓利，而在於使談判對手清楚意識到，對台灣施以重手將帶來高度的連鎖成本與不確定性。

當前國際秩序正從以規則為核心，轉向以權力為核心的運作方式。在此環境下，國家安全與經貿利益已難以切割，任何政策安排都可能被重新解讀為戰略立場的一部分。對台灣而言，真正的安全不在於一時的政策表態或立場配合，而在於能否在結構轉換過程中，持續被視為攸關整體穩定、難以被重新配置的重要角色。

在美國高度交易化的政策架構下，台美關係的穩定性主要取決於投資規模、產業配合與戰略價值的即時兌現，而非長期制度承諾。這意味台灣在爭取安全與經貿空間的同時，必須更審慎地界定讓利與承諾的邊界，避免在爭取短期談判成果下，累積長期結構性風險。未來如何在回應美國戰略需求同時，維持自身產業韌性與政策彈性，將是台灣無法迴避的課題。