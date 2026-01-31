聯合報黑白集／無貓熊時代

25日是東京上野動物園貓熊「曉曉」和「蕾蕾」與遊客公開見面的最後一天，據稱超過10萬人上網爭搶4400個參觀名額。 圖／取材自央視新聞

日本東京上野動物園的兩隻大貓熊曉曉和蕾蕾，日前凌晨運返中國，進駐四川雅安碧峰峽基地。迎來貓熊超過半個世紀後，日本恐未料到，竟倏地進入「無貓熊時代」。

這恰是此刻中日關係的隱喻。日相高市早苗一番「台灣有事」論，徹底惹惱北京；中日關係早已如螺旋探底，這兩三年約近十隻貓熊陸續自日返陸，想再借卻碰一鼻子灰。

憨傻貓熊不懂人類心機，卻被當成和平象徵。貓熊外交不但是中國獨享的外交籌碼，亦是檢驗中國喜怒的最佳探針。去年馬克宏訪陸，老婆碧姬特去看了教子「圓夢」，中方馬上宣布新的一對明年將赴法長住。而同一個上野動物園，當年迎來的康康、蘭蘭是中日建交的吉慶贈禮；如今送走曉曉、蕾蕾，卻恐是中日惡戰的凶兆預表。

中國有史可徵最早的貓熊外交紀錄，就是武則天送給天武天皇的兩隻「白羆」，但這無礙於日本千年後屢次侵略中國。中日數百年恩怨，貓熊固使不上力；但若連貓熊這點薄面都撕碎，那離戰爭也就不遠了。

台北動物園團團、圓圓及一雙女兒，可謂兩岸和平的最後情份。雖然這家族是互惠贈與，沒有歸期困擾；但團團已離世，圓圓仨母女若無大陸協助授精，亦將斷後。就算暫沒台版「無貓熊時代」的憂懼，但民進黨惡搞兩岸仇恨上癮，引爆的後果怕連貓熊都得遭殃。