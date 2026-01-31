經濟日報社論／印度歐盟自貿區給台灣的啟示

印度和歐盟簽署「自由貿易協定」（FTA），即將形成一個涵蓋20億人口的龐大自由貿易區。路透

印度和歐盟簽署「自由貿易協定」（FTA），即將形成一個涵蓋20億人口的龐大自由貿易區，在川普關稅戰和地緣政治炙熱的此時此刻，兩個巨大經濟體在貿易上相互結合，引發了全球關注。

表面上，歐盟經濟規模17兆美元，稍遜於中國大陸（18兆），居全球第三，印度規模近4兆美元居全球第五；若以物價調整的數據來看，中國大陸早已是全球首位，印度也高居世界第三，兩國經濟成長速度幾乎都超過所有先進國家，印度貿易動向自然令人矚目。現透過FTA要將經濟大餅做得更大，不僅對全球受美國經濟霸凌的國家起了示範效果，也對其他經濟強權造成壓力，更是對阻礙全球化的川普還以顏色。印歐結盟在某種程度上舒緩美國關稅戰帶來的衝擊，也對全球展示「基於規則」（rule-based）的貿易制度仍受眾多國家支持，是一個穩定全球生存環境所需要的。

其實，印度和歐盟早在2007年就啟動自由貿易談判，到2013年共進行了16輪談判，但因經濟體質差異過大困難重重，此後就形同「凍結」。印度平均關稅稅率高達11%-17%（農產品更高達40%以上），遠高於歐盟的2.1%；歐盟強烈要求印度大幅降低農產品關稅、降低工業品和汽車關稅、開放葡萄酒和烈酒進口；印度卻擔心歐盟產品衝擊中小企業，畏懼開放農產品因農業人口巨大帶來負面政治衝擊，汽車關稅因保護本土發展課徵60%-110%關稅。此外，印度要求歐盟承認其專業證照，工程師和醫師等專業人員可以到歐盟工作和短期居留，但移民政策在歐盟是敏感議題，各成員國間的差異極大，只願意提供非常有限的承諾。

此外，歐盟要求高度的智慧財產權保護，特別是在藥品專利上，也要求勞工標準、環境保護、人權上的更高保障，這些多半會提高印度的生產成本，被印度視為「隱性的貿易保護」，難以獲得共識。因此，歐印談判自由貿易，是個典型的先進國和後進國之間貿易談判的困境。先進國要求深度的貨品貿易自由化，後進國卻只要漸進、有限的市場開放，卡關和凍結是一般情況下的正常結果。

但在美中貿易戰烏雲蔽日，以及雙方在2020年-2021年經濟成長趨緩和新冠疫情壓力下（印度近十年成長率近7%，但這兩年僅3.9%和-5.8%），2022年6月雙方宣布重啟談判，經三年密集談判後終於修成正果。據報導，協定將立刻取消或降低96.6%歐盟輸往印度的貨品，七年內取消或降低99.5%印度輸往歐盟貨品。印度承諾將開放每年440萬部、全球第三大的汽車市場：汽車最高關稅率從110%調降到40%，並逐步下降到10%，但設定每年25萬部的配額，是一種兼顧開放與保護的新模式；電動車則在五年後調降為燃油車相同的稅率。反之，印度的紡織品和珠寶等傳統製造貨品，將得以大幅增加對歐盟的出口。預期歐盟和印度到2032年向對方的出口額都可增加約500億美元，也可以帶來巨大的相互投資和來自第三國的投資。除顯著的經濟意義以外，印度和歐盟都獲得了在美國和中國以外較大的替代性市場，在未來政經運作時獲得一個廣大的迴旋空間，這是彼此在全球戰略上的重大收穫。

可以想像，在印度政府準備開放汽車和農產品市場時，面對了多大的國內選票壓力，但為了在複雜的國際政經環境下生存發展，印度政府扛起責任承擔了下來。

然而，我們政府又是如何面對國際挑戰？姑且不談CPTPP或RCEP兩個有政治複雜度的大型自貿協定，我們和印度從2021年展開自由貿易談判，在經濟體質遠強過印度之下，迄今還是無聲無息，卻只會一面倒地向美國輸血投資。面對印度歐盟FTA成形，特別是他們的開放模式，我們是否可以獲得啟示？