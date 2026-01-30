聯合報黑白集／賴總統對陳菊不義

監察院長陳菊因病請辭終於獲准。 圖／聯合報系資料照片

監察院長陳菊因病請假超過一年，如今任期僅剩半年，終於請辭獲准。儘管監院辯稱，陳菊假中薪資「皆歸還國庫」，但此說法無法堵住外界悠悠眾口。畢竟，任由監察院長的名器虛懸一年，絕非正常國家的作法。

追根究柢，陷陳菊於此一「不義」處境的人，正是賴總統。陳菊中風後，很快即提出辭呈，賴清德卻不核准。賴總統聲稱，此舉是盼望她康復後即能復職。然而，此舉卻可以避免重新提名院長，以免在立法院碰壁。如此則讓陳菊繼續請假、由副院長李鴻鈞「代理」，即能避免重新提名，也避免讓李鴻鈞「真除」將導致監院「變色」。

因此，陳菊在病中受盡外界戀棧之批評，其實是賴清德的不作為所造成。儘管監院隨後想出「不支薪」之計，試圖化解「徇私」、「貪財」之譏；然而，外界更關注的是監察院長「名器」被架空問題，薪水倒在其次。如今，終於拖到院長任期只剩半年，沒有重新提名必要，賴清德便可放心地批准了陳菊的辭呈。然而，陳菊受損的名聲，誰來幫她修補？

賴清德為了沒有接受陳菊的辭職，任由陳菊在醫院承受外界批評，這是誤判，更是膽怯。還有人說，因為菊系子弟兵賴瑞隆獲得高雄市長初選提名，陳菊心願已了，所以放心辭職。這種誅心之論，陳菊能吞得下去嗎？