聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／拿美國施壓立院，政府把台灣民意擺哪裡？

聯合報／ 社論

<a href='/search/tagging/2/賴清德' rel='賴清德' data-rel='/2/105093' class='tag'><strong>賴清德</strong></a>總統稱，美國「國安戰略報告」要求印太國家增加軍費；美日韓都提高國防預算，我國不能自外於國際社會。 圖／聯合報系資料照片
賴清德總統稱，美國「國安戰略報告」要求印太國家增加軍費；美日韓都提高國防預算，我國不能自外於國際社會。 圖／聯合報系資料照片

民進黨執政不利，全怪罪在野黨杯葛。最近賴政府彷彿找到救星，對一．二五兆國防特別預算受阻，以及尚未完成談判的台美貿易協議，都抬出美國向在野黨施壓。賴清德更假藉「南韓被美國加徵關稅」，警告藍白兩黨應盡速放行，勿再阻擋政府施政。假「美國」之名，來壓制立法院，賴總統此舉把國家主權和台灣民意放在什麼位置？

川普日前以「南韓國會遲未通過美韓貿易協議」為由，揚言將調高其關稅至廿五％。對此，南韓朝野冷靜因應，青瓦台立刻派員赴華府「了解美國真正意圖」；南韓股市並未受影響，連日大漲。詎料，賴總統卻趁勢喊話，要求藍白兩黨支持台美談判結果，「不然美國很可能將關稅提高至廿五％，甚至更高」，還呼喚在野黨「不看僧面，看佛面」。諷刺的是，「川普大佛」次日即放軟對韓態度，聲稱將與韓國一起找出解方。美國大棒還沒打到南韓，賴清德就急著恐嚇國人，不嫌難看嗎？

台美經貿談判分兩部分：日前簽署的是「投資ＭＯＵ」，以五千億美元投資信保換取二三二關稅條款的十五％優惠；另一塊是「台美對等貿易協定」，對等關稅雖為十五％，但美國汽車、醫材、食品、美豬美牛等進口關稅都還在未定之天。賴政府未將「投資ＭＯＵ」文本送進立院，對等貿易談判更是全程蓋牌，仍未收官；受市場開放影響的產業有多少，救濟保障措施如何，外界一無所知。賴清德卻急著幫美方施壓通關，豈不荒謬？

在美國在台協會表態支持一・二五兆軍購特別預算後，賴總統也不演了。他稱，美國「國安戰略報告」要求印太國家增加軍費。美日韓都提高國防預算，強調我國不能自外於國際社會。還說，立院監督就好，「術業有專攻」，別越俎代庖替國防部編預算。

賴政府知道要拿美日韓增加軍費當範本，卻不知道學習對方的預算透明，透過年度預算編列並接受國會監督。更諷刺的是，台灣連賣馬桶、茶葉及運動鞋的業者都搖身變軍火商，賴清德怎好意思說「術業有專攻」？何況，日、韓防衛支出僅占ＧＤＰ比率約兩趴上下，也未在年度總預算外編列國防特別預算；兩國都用五年防衛計畫搭配年度預算，每年可視最新情況調整，以保持因應彈性。反觀台灣，假藉國安之名，將一．二五兆軍購預算藏在「台灣之盾」、多層防空、導入ＡＩ、強化攔截力等口號中，看不出完整軍備部署和武器單價，更不知賣家是何來路。同樣為嚇阻解放軍，為何只有賴政府把八年國防預算一次性地包裹在大黑箱中？

美方希望台灣分攤軍費，並未要求賴政府以見不得光的方式籌編預算。賴總統既言必稱美日韓，就應誠實向人民交代：為何美日韓不會用兩張紙要國會埋單八年軍費？如果賴政府軍購預算符合國際常規、也禁得起檢驗，根本不需要拿美國國安報告來敲打在野黨就範。藍白也不致提出對案，促使國防部提高特別預算透明度。

川普粗暴改變地緣政經秩序，台灣的國安與經貿愈依賴美國主導，卻不應因此喪失自主性。美方如今不僅直通府院，也開始介入國會；而如果賴政府也藉美國之力破壞台灣民主體制，將伊於胡底？天價軍購、關鍵產業外移，乃至取消關稅壁壘打開市場，無一不關係台灣長期生存發展；為了下一代福祉，國人不能被蒙在鼓裡，也需要國會把關，確保全民利益不會被少數人密室交易。民進黨曾高呼自主性，現在難道連民意和國家主權都不要了？

社論 賴清德 國防特別預算 貿易談判 賴政府 川普 貿易協議 關稅 軍購 特別預算

延伸閱讀

柯文哲：賴清德每天搞鬥爭讓國家亂糟糟 行為像明朝崇禎皇帝

影／賴總統台中上香呼籲在野黨通過預算 還說「川普到現場了」

影／為什麼准予陳菊辭職？ 賴清德面帶微笑這麼說

【重磅快評】賴清德終於准辭 陳菊卻沒帶走一絲榮光

相關新聞

聯合報黑白集／賴總統對陳菊不義

監察院長陳菊因病請假超過一年，如今任期僅剩半年，終於請辭獲准。儘管監院辯稱，陳菊假中薪資「皆歸還國庫」，但此說法無法堵住外界悠悠眾口。畢竟，任由監察院長的名器虛懸一年，絕非正常國家的作法。

聯合報社論／拿美國施壓立院，政府把台灣民意擺哪裡？

民進黨執政不利，全怪罪在野黨杯葛。最近賴政府彷彿找到救星，對一．二五兆國防特別預算受阻，以及尚未完成談判的台美貿易協議，都抬出美國向在野黨施壓。賴清德更假藉「南韓被美國加徵關稅」，警告藍白兩黨應盡速放行，勿再阻擋政府施政。假「美國」之名，來壓制立法院，賴總統此舉把國家主權和台灣民意放在什麼位置？

聯合報黑白集／柯建銘長相左右

若有人相信民進黨有什麼承諾是認真的，看柯建銘就知道了。去年大罷免失敗後，綠營逼宮要求柯總召為這個爛點子下台；當時老柯苦苦哀求「讓我做完這一屆」，才保住位子。本月中，他還宣稱「做完這屆，我要離開立法院」；誰料，這幾天他又表態要爭取下屆黨團「總召」。

聯合報社論／卓揆的催眠術：從「安心睡」到「全壘打」

去年四月，川普對台灣祭出卅二％對等關稅前夕，行政院長卓榮泰對全台喊話「大家請安心入睡」。潛台詞很清楚：風險可控，政府有萬全準備，不必憂慮；其結果，卻讓大家一片錯愕。九個月後，關稅降為十五％，對美投資承諾卻從當初「社會難以接受」的四千億美元，分拆為五千億美元投資加信保方案；賴政府聲稱，是「重大談判勝利」、「漂亮的全壘打」。前後對照，賴政府展現了一套赤裸的催眠話術。

經濟日報社論／探究總預算「不關門機制」合理性

115年度總預算卡關立法院，迄今仍未審議。目前中央政府還能運作乃是依據預算法第54條，當總預算案審議未能依法定時限完成時...

經濟日報社論／從達沃斯論壇看台灣機會與挑戰

達沃斯世界經濟論壇第56屆年會最近結束，這場主題為「對話的精神」的盛會在川普重返白宮一周年之際舉行，見證了全球秩序的深刻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。