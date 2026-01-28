聽新聞
聯合報黑白集／民進黨的「台北情結」

聯合報／ 聯合報黑白集

霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。圖／聯合報系資料照片

攀岩高手霍諾德成功挑戰台北一○一大樓。在巍峨地標下，國人同時看到民進黨近卅年的「台北情結」。前政委張景森批評空拍下的台北市鐵皮違章「很醜」，要歷任市府負責。但再怎麼醜，也醜不過民進黨算計台北的心機。

卓榮泰和蕭美琴蹭文道賀，藉機把「台北一○一」改名「台灣一○一」。網民紛紛留言糾正，還諷刺「怎不直接改名民進黨一○一」？不少人發現，賴總統發文肯定Netflix製作團隊，卻一字不提居中協調的台北市府。對比他藉韓團來台肯定高雄市府「演唱會經濟」，冷熱兩極。

綠營為防蔣萬安得分，見不得台北市發光。除蔡賴阻撓雙城論壇，輝達總部落腳台北遇阻，賴政府也袖手旁觀，還想替南二都搶親。北市承擔大量企業總部、中央機關運作及外縣市通勤等服務成本，卓內閣卻大刪數百億地方統籌分配款。政治霸凌不斷，台北市民點滴在心。

陳水扁連任市長失敗後，綠營未曾再入主北市府，台北情結幾近病態。綠營視北市府如「政敵」，馬柯蔣三市長皆曾遭扁蔡賴三位總統的不公對待。打壓政治對手，絲毫不在乎損害市民福祉。

民進黨人高唱「讓世界看到台灣」，卻深怕台北市在國際上得分；分化台灣社會，莫此為甚。綠營台北情結病得不輕，也因此，連個候選人都提不出來。

