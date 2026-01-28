經濟日報社論／從達沃斯論壇看台灣機會與挑戰

達沃斯世界經濟論壇第56屆年會最近結束，這場主題為「對話的精神」的盛會在川普重返白宮一周年之際舉行，見證了全球秩序的深刻轉變。(美聯社)

達沃斯世界經濟論壇第56屆年會最近結束，這場主題為「對話的精神」的盛會在川普重返白宮一周年之際舉行，見證了全球秩序的深刻轉變。美歐跨大西洋聯盟出現裂痕、中等強國崛起發聲、AI革命重塑就業市場、新的貿易協議重組供應鏈。對於身處地緣政治與科技變革交匯點的台灣而言，達沃斯傳遞的訊息既是挑戰，也是前所未有的戰略機遇。

本屆達沃斯最鮮明的主題是全球領袖對舊秩序瓦解的共同認知，加拿大總理卡尼在演講中表示：「我們積極面對世界的真實面貌，而非等待我們期望的世界到來。」這句話濃縮了本次論壇的核心精神。

美國總統川普的達沃斯演講成為全場焦點，在格陵蘭問題上對歐洲盟友施加關稅威脅，引發跨大西洋關係的嚴重緊張。儘管川普最終表示不會使用武力取得格陵蘭，但這場風波已讓歐洲深刻意識到不能再依賴美國的安全保護傘。

美歐聯盟是全球經濟秩序的關鍵，這一聯盟正在破裂，後果極為嚴重，這可能是這個世紀全球秩序崩潰的開端。歐盟執委會主席馮德萊恩在演講中呼應這一觀點：「懷舊是人性的一部分，但懷舊無法帶回舊秩序。如果這種變化是永久性的，那麼歐洲也必須永久性地改變。現在是抓住機遇，建立一個新的獨立歐洲的時候了。」

人工智慧無疑是本屆達沃斯最熱門的話題，但討論重點已從去年的技術炒作轉向實際應用和社會影響。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將AI形容為「人類歷史上最大規模的基礎設施建設」，預言AI將成為國家基礎設施的核心。他強調AI創造的就業機會將遍及各行各業，從電工、水管工到建築工人，都將因AI的建設而受益。

但AI對勞動市場的衝擊也引發深切憂慮，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，未來幾年內全球40%的工作將受到AI影響，在已開發經濟體這一比率高達60%。她將AI對勞動市場的影響形容為「海嘯」，並坦言「大多數國家和企業都還沒有做好準備」。如果AI對白領工作者造成的影響，就像全球化對藍領工作者的影響一樣，我們需要面對這個現實，而不是用AI會創造新工作的空頭支票來敷衍，人類需要的是一個可信可行的計畫，讓更多人參與AI的收益。

「對話的精神」不僅是本屆達沃斯的主題，也成為實際行動。論壇主席布倫德強調：「對話不是奢侈品，而是必需品。沒有開始相互對話，我們就無法推動世界前進。」對台灣而言，達沃斯2026傳遞的訊息複雜而深刻。一方面美台半導體協議確立了台灣在美國戰略中的關鍵地位，為台灣半導體產業帶來短期利多，台美協議降低了「地緣政治風險溢價」，為台灣科技產業提供了更穩定的發展環境。但一旦美國建立起完整的半導體生態系統，台灣的「矽盾」將面臨考驗。更重要的是這種過度依賴單一產業和單一市場的模式，使台灣經濟極易受到外部衝擊。

達沃斯2026的訊息既是警鐘也是指南針，舊秩序的崩潰可能令人不安，但新秩序的建立也蘊含機遇。台灣必須以更開闊的視野、更長遠的規劃、更積極的姿態，在這個不確定的時代找到自己的位置。不能僅僅滿足於半導體產業的一枝獨秀，而要打造更多元、更韌性、更包容的經濟結構。台灣不能被動等待大國決定自己的命運，要主動參與區域和全球合作，發出中等強國的聲音，不能只追求短期成長，而要兼顧長期永續和社會公平。

正如論壇主席布倫德在閉幕致辭中所說：「我們站在新現實的起點，其輪廓仍有待定義。」台灣必須以對話的精神、務實的態度和創新的勇氣，在這個充滿問題的時代，活出自己的答案。唯有如此，台灣才能在全球秩序的變化變革中，更加繁榮發展，為世界貢獻獨特的價值。