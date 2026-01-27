聽新聞
聯合報黑白集／兩種從一○一看見台灣

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/霍諾德' rel='霍諾德' data-rel='/2/246679' class='tag'><strong>霍諾德</strong></a>在眾人期盼中成功爬上<a href='/search/tagging/2/台北101' rel='台北101' data-rel='/2/106832' class='tag'><strong>台北101</strong></a>。 記者季相儒／攝影
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。 記者季相儒／攝影

極限攀登家霍諾德以一小時卅一分鐘，完成徒手攻頂台北一○一大樓壯舉；透過全球直播，讓世界看見台灣。一○一大樓董事長賈永婕打破保守框架，促成此次活動，功不可沒。對比廿多年前「法國蜘蛛人」亞倫羅伯特的同一挑戰只能偷偷摸摸，已不可同日而語。

曾是世界最高大樓的台北一○一，是全球矚目地標，這次成功行銷，可說是霍諾德、串流平台與一○一大樓、台灣行銷的「四贏」。成功背後，是無數人努力，讓國人能見證此一極限挑戰的親身視覺饗宴。

霍諾德攻頂一○一，舉世關注，並登上全球熱搜。各界關心者有之，蹭流量者也不少。賴總統在攻頂成功後六分鐘，即在臉書發文祝賀，堪稱神速。但比起蔡英文在兩分鐘後迅即發文，仍略遜一籌。二人如此效率，比起回應重大時事，不知快了幾倍。

從一○一看見台灣，除了蜘蛛人，還有另一角度。去年底，大陸軍演後公布一段「俯瞰台北一○一」影像，引發共軍無人機突破我空防質疑。綠營批評是「認知作戰」，「盜用監視畫面」；外媒還特別製作專題，探討畫面真偽，一○一成另類全球焦點。

都是世界「從一○一看見台灣」，意涵卻全然不同。一○一大樓何其有幸，成為徒手攀登聖地；又何其不幸，成共軍侵台標靶。戰爭與和平，確實僅一線之隔。

社論 霍諾德 台北101 看見台灣 流量 串流 直播 共軍 蔡英文

聯合報社論／谷立言倡「自由非免費」，但軍備競賽更昂貴

美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言在國防院發表專題演說，聲稱「自由不是免費的」，力挺賴總統提出的一．二五兆元國防特別預算。賴總統和民進黨秘書長徐國勇馬上學舌，跟喊「自由不是免費」。賴清德還特別解釋這句話的典故，強調危機來臨時一定會有所犧牲，這也是美國人民對於美軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。然而，美國國防部最新出版的《國防戰略》，隻字未提台灣，台灣必須和歐洲一樣做好「台灣有事，美國缺席」的準備。

