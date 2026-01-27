經濟日報社論／川普對加拿大強硬 給台灣的警示

美國總統川普說，加拿大如果和中國達成貿易協議，要對加拿大所有商品課徵100%的懲罰性關稅。法新社

美國總統川普說，加拿大如果和中國達成貿易協議，要對加拿大所有商品課徵100%的懲罰性關稅。這項極限施壓如施行，對加拿大經濟將是毀滅性打擊。川普的威脅，主因是加拿大總理卡尼剛訪問北京，和中國達成協議，加拿大降低中國電動車的進口關稅，中方也調降加拿大農產品油菜籽的關稅，雙方在項目上關稅互惠。

川普認為加拿大這樣做是引狼入室，中國會藉此摧毀加拿大的企業和社會結構，並且利用加拿大將廉價商品賣到美國。川普更惱火的是，卡尼在達沃斯論壇演講，說美國將關稅武器化，使加拿大這樣的中等國家處在破裂之中，要想辦法聯合其他中等國家建立新的聯盟，不能任由大國宰割。兩事合併，川普拋出了100%關稅的威脅。

川普對加拿大從不假辭色，認為加拿大有錢，都是從美國拿的，多次提到要將加拿大併入美國，成為第51州。要將加拿大併入美國，不是川普的創意；美國建國初期，富蘭克林、傑佛遜都提過這樣的想法，認為美加邊界8,000公里實在太長，如果將它併入會方便管理，到了1867年林肯總統的國務卿西瓦德，是門羅主義的信徒，用720萬美元買下了阿拉斯加，準備再買格陵蘭和冰島，他認為，美國東邊有格陵蘭，西邊有阿拉斯加，南邊又是美國本土，這樣就把加拿大包圍在其中，最後加拿大會主動的選擇加入美國。

川普就是想實踐當年西瓦德的大美國藍圖。就現實而論，美國要將加拿大併入美國，兩國的民意絕大多數都反對。加拿大有完整的憲法和主權，絕對不會同意，美國國會要增加新的州門檻極高，民主、共和兩黨都不支持，所以將加拿大併入，現實很難做到。川普真正的意圖，覬覦加拿大和格陵蘭一樣，有關鍵的礦產資源、戰略地位重要。

加拿大在2025年出口美國的商品占出口總額的67%，雖已從過去的75%往下調整，但對美市場的依賴度仍高；對美的順差排名，高居第12位，所以對美國的作為，只有忍氣吞聲全盤接受。川普手中的籌碼是，我可以不買你的東西，但你不能不賣給我。川普已對加拿大課徵35%的「賣芬太尼與非法移民」關稅，完全架空當初美加墨的免稅協定。

關稅大王川普，對世界各國強課關稅，天怒人怨，各國想辦法分散對美國的出口，尋求貿易大國中國的援助。今年開年以來，南韓、愛爾蘭、加拿大、芬蘭、伊斯蘭組織秘書長，以及預計要訪問的英國、德國、巴西、泰國、歐盟主席，這些關稅苦主的領導人紛紛訪中，希望尋求進一步的貿易合作，盼中國對美國在關稅上的欺凌，提供幫忙；今天這些國家對美出口依賴甚深，假如跟中國簽訂協議，貿易向中傾斜，未來中國拿供應鏈或稀土作武器，這些國家也不好受。

台灣對美國的貿易，近年也有急遽變化。2025年對美出口1,983億美元、占出口總額31%、貿易順差1,501億美元、順差國排名第四位。從蔡英文主政時，想方設法希望台商撤離中國，鼓勵廠商搬回台灣；賴政府基於抗中保台，更是極力操作，將對中國的出口移轉到美國，確有成效。台灣對中國的出口，從2021年高點的42%，降到去年的27%，相反地，同期對美國的出口則從15%，升為31%；中國長達22年是台灣最大的出口國，2025年也被美國取代。

這次政府對於台美貿易談判成果，很是滿意；但看了加拿大的例子，台灣不要再用善意理解世界，美國用資源換取安全已成殘酷趨勢，台灣政府要盡快協助企業多元分散出口市場。川普天威難測，翻臉跟翻書一樣快，看台灣對美貿易、順差倍速成長，安全又一直巴望美國保護，他再獅子大開口是極有可能的。