聯合報黑白集／賴總統與卡尼的距離

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/加拿大' rel='加拿大' data-rel='/2/103931' class='tag'><strong>加拿大</strong></a><a href='/search/tagging/2/總理' rel='總理' data-rel='/2/236915' class='tag'><strong>總理</strong></a>卡尼20日在瑞士<a href='/search/tagging/2/達沃斯' rel='達沃斯' data-rel='/2/246660' class='tag'><strong>達沃斯</strong></a>舉行的世界經濟論壇上發表演講。美聯社
甫落幕的達沃斯世界經濟論壇，川普雖以霸主之姿發表漫長演說，但真正的明星卻是加拿大總理卡尼。他發表了一場被認為全場最有高度的領袖級談話，以道德及文明跟川普所形塑的世界直球對決，呼籲中等強權國家團結起來，以價值為本的現實主義應對硬實力崛起的大國競爭。加拿大擁有這樣的總理，令人羨慕。

卡尼是經濟學家出身，最特別的是，他曾任英、加兩國央行行長，是英國央行三百年首位外籍總裁，去年三月出任加國總理。美加原為兄弟之邦，卡尼一上任就遭遇川普揚言要將加國納為第五十一州，兄弟成惡鄰。外界原本以為這只是狂人狂語，直到川普開始豪奪格陵蘭，人們才驚覺其野蠻粗暴。

川普將世界秩序帶回十九世紀的殖民帝國及叢林法則時代，除了中國大陸，世界各國只能臣服或接受勒索。卡尼演說，說出了「房裡的大象」的事實。加國與美接壤，更易遭到報復，卡尼仍勇於表明立場，獲得國際的尊敬，此舉並非魯莽而是勇敢。

同在達沃斯會場，烏克蘭總統澤倫斯基點名台、美、歐及陸提供零件給俄國製造武器，其他遭點名者皆相應不理，獨獨賴總統急切表示會幫忙管制。在歐美亟欲從俄烏戰爭脫身的當下，這場表白，即顯得不合時宜且缺乏國際觀。兩相對比，很多人即更欽羨加拿大人了。

