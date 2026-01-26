聯合報社論／川普大鬧達沃斯，惹得世界各國都疑美

川普總統22日在達沃斯宣布成立他所倡議的「和平理事會」，目前有22國參加，但七大工業國無人響應。美聯社

川普率內閣部長們浩浩蕩蕩開進達沃斯經濟論壇，希望逼迫歐洲在格陵蘭主權上讓步，並宣告他推動的「和平理事會」成立。川粉盛讚，川普極力促成「美國優先」，終結了「全球化」時代。但世界各國看到的，卻是美國自棄領導國際的責任，一路自私占盡便宜。至此，穩定的世界秩序已告終結，混亂局面將遍地展開。

川普在會上的演說，一如他在美國ＭＡＧＡ群眾大會的演講，漫無宗旨，嘻笑怒罵。台下的各國領導人則面面相覷，不知他意欲何為。最後，川普終於說出不會對格陵蘭採取軍事行動，與日前聲稱不排除動武截然不同；他說：「我不必動武、我不想動武、我不會動武」，大家才鬆了一口氣。事實是，經過數日秘密協商，川普已得到了他想要的格陵蘭實際控制權。而歐洲國家為了維持北約不分裂，只能接受其做法，毫無招架之力。

美國商務部長盧特尼克也在會上大發宏論，批評歐洲經濟政策錯誤，導致能源成本高昂、產業競爭力下降。美國前副總統高爾忍不住噓聲抗議，歐洲央行總裁加拉德則當場離席，以示不滿。美國財長貝森特同樣冷嘲熱諷，說歐洲至今還在買俄國能源，既盲目又軟弱。

和其他一味奉承或害怕激怒川普而選擇沉默的西方領導人不同，加拿大總理卡尼則直率發言。他一針見血指出，以規則為基礎的舊世界秩序對強國從不適用，過去美國還願意假裝，川普則是赤裸裸撕開這層偽裝。卡尼說，各國不應再為了維持表面關係，對川普一味妥協；「中等國家」必須聯合行動，否則若無法上餐桌，就只能淪為被宰割的菜餚。卡尼的發言，受到全體起立鼓掌支持。

然而，這番話徹底激怒了川普。川普反擊說，加拿大從美國「拿到了很多免費的好處」、「加拿大的存在，也是因為美國」。盧特尼克加碼攻擊，川普不會在美墨加貿易談判中讓加拿大好過，川普也一直沒放棄要把加拿大變成「美國第五十一州」。

結束達沃斯行程返美途中，川普瘋狂發文，短短兩個小時內發了五十一條帖子，內容不外自吹自擂，並嚴詞批評那些不同意他的人。這種作法，不像是凱旋而歸，更像是遇上了全世界的沉默抗議。

例如，川普在達沃斯會場正式成立他的「和平理事會」，一些希望討好他的波灣和中亞國家願意支付十億美元，成為永久會員。讓川普尷尬的是，白宮原預計有卅五國元首出席大會，但儘管很多國家領導人身在達沃斯，但實際與會者僅十餘人，歐洲與加拿大則集體杯葛。

法國總統馬克宏率先拒絕加入和平理事會，又主張歐盟應該動用「反脅迫工具」，以報復美國因格陵蘭強加給歐洲的關稅。川普對他非常不滿，除威脅要對法國葡萄酒與香檳課徵百分之兩百關稅，竟不顧外交禮儀，將馬克宏發給他稱「無法理解」他處理格陵蘭之作為的短訊公開。

川普毫不在乎盟友，對北約的輕蔑更毫不遮掩。他聲稱，北約在二○○一年阿富汗戰爭期間曾派出一些部隊支持美國，但「保持了一些距離，稍微遠離前線」。此話一出，立即引發北約國家公憤。英國尤其不滿，因為當時有四百多名英國士兵在阿富汗喪生，另有數百名士兵傷殘。由於家屬們情緒激烈，逼得向來親美的英國首相施凱爾不得不公開表態，認為川普言論「具有侮辱性且令人震驚」，希望他道歉。

川普這次達沃斯行的唯一效果，是讓其他國家對美國愈發提防。此際，台灣才赫然發現：我們的「疑美論」，其實是不孤單的。