經濟日報社論／日本政經動盪 留意連鎖效應

進入2026年，日本首相高市早苗出乎眾人預料的宣布解散眾議院，訂2月8日進行投票，重新選舉眾議員。高市的意外解散國會，帶動日股狂漲、日債與日圓走弱。但1月23日的紐約外匯市場，因警戒美日政府聯手干預，日圓價格一日之內，從1美元兌換159日圓急升值到155日圓。

2月眾議院大選後，如果自民黨落敗，可能首相換人，加上近來大幅震盪的日股與日圓，台灣產經界與投資客，須做好準備面對各種變局。

從去年10月高市成為日本首位女性首相後，政壇就傳聞她會以高人氣為依靠，在今年解散國會進行大選，力拚自民黨在眾議院席次單獨過半。但眾人皆預測最快也是在本期國會審查完2026年度預算後，但高市卻在本期國會第一天就宣布解散。

高市的突襲解散，最大的好處是在野黨都還沒做好準備，高市想以高人氣的空氣戰壓倒準備不足的在野黨組織戰。但最大的遺憾是，年度預算都還沒審查完就進行大選，新國會的預算審查恐怕會趕不上4月1日新年度開始，這會造成政府政策與預算混亂。

除此之外，2024年10月日本才舉行過眾議院大選，現任眾議員任期還沒過半，高市為了求自民黨可單獨過半的政黨私利，不惜中斷國家預算審查而進行大選，恐怕會造成部分選民反感。

再者，此次大選是罕見的在寒冬1到2月舉行，雪國的北海道跟日本海沿岸地區，不僅因為積雪過深難以豎立選舉看板，投票當日不少高齡者恐怕會因氣候因素無法出門。

高市也深知在1月，而非在春暖花開的4月再解散，是明顯的強渡關山，因此她在宣布記者會上明言，此次大選將賭上首相之位。如果自民黨與日本維新會的執政聯盟，沒有取得眾議院過半席次，首相將會換人。

而高人氣的高市輸掉這次大選的可能性是有的。自民黨的前執政盟友公明黨，因應這次大選趕緊與最大在野黨立憲民主黨組成新黨「中道改革聯合」，公明黨以其背後宗教團體創價學會的組織票，支持立憲民主黨的區域候選人，以換取新黨的政黨票候選人，公明黨可名列前茅，實力不容小覷。

簡言之，這次眾議院大選是高市的高人氣對決公明黨的組織票。由於這次大選從解散日至投票日是戰後最短的17天，短期決戰，變數難測。選前自民黨與維新會加起來只有230席，比過半的233席還少三席。換句話說，高市陣營必須至少增加三席，否則首相就會換人。在公明黨運作多年的組織票下，這三席的門檻不算低。

然而不管下任日本首相是誰，都必須面對弱勢日債與日圓的困境。這次大選幾乎所有政黨都提出消費稅減稅的政見，差異只在於範圍與效期。例如立憲民主黨主張食品消費稅永久降到零，而自民黨則是檢討兩年期間為零。

一旦食品消費稅降到零，政府將減少約5兆日圓稅收，然而沒有政黨能提出讓金融界安心的替代財源方案。其結果就是國會解散的消息出來後，10年國債利率從2.1%迅速爬升，最高到2.37%。日圓也從1美元兌換155日圓急貶到159日圓。

日債利率急升以及日圓急貶，也驚動了美國財政部。因為日圓急貶不僅會擴大川普政權不願看到的貿易赤字，日債利率急升更可能觸動包含日本壽險業在內全球資金，從美債轉移到日債。

在1月23日日本與美國都傳出央行要進行匯率干預前的「匯率檢查」，造成當天美日外匯市場的日圓急升。當美日央行都進行過匯率檢查後，兩國政府可能隨時突然聯合介入外匯市場。一旦發生，日圓急升值與日股劇烈調整都是可能的，台灣產業界與投資客須小心。