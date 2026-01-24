快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報社論／政治殺了專業，史詩級災難何止北宜高鐵

聯合報／ 社論

行政院長卓榮泰二○二四年十二月廿八日在高雄一場活動中宣布，高鐵南延將採用原本被認為不可行的「高雄方案」進入高雄車站。聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰二○二四年十二月廿八日在高雄一場活動中宣布，高鐵南延將採用原本被認為不可行的「高雄方案」進入高雄車站。聯合報系資料照片

前政委張景森近日以「史詩級的災難」形容政府將投入四千億經費興建的北宜高鐵，既解決不了宜蘭交通問題，還可能成為政治操作下高風險投資。然而，北宜高鐵並非個案，從蔡政府以來，軌道建設從過往的專業考量變成政治決定，從高鐵南北延伸到基隆捷運，全是政治扼殺專業下的犧牲品，也埋下難以收拾的後果。

軌道建設因造價、維運成本昂貴，興建前交通部鐵道局會根據路線、預估運量、土地開發效益等綜合指標進行審核、把關，避免成為蚊子軌道，落入錢坑黑洞。但這套專業嚴謹的審核機制，在民進黨執政後完全被打破，最典型的例子就是基隆捷運。

二○一七年，時任總統蔡英文為拉抬基隆市長林右昌選情，宣布將興建基隆輕軌，採台鐵與輕軌共軌的方式，打包票五年後即可完工。沒多久，鐵道局就坦承共軌不可行，且基隆到八堵間因路廊限制，台鐵、輕軌只能二選一，台鐵須讓出路權，導致基隆市民炸鍋。二○二○年林佳龍任交長時更宣布將輕軌「升級」成捷運，遭嘲諷騙局升級成更大的騙局。九年來，在政客的牛皮與謊言中，基捷路線及內涵一變再變，北基間交通問題卻原地踏步，全是政治凌駕專業的結果。

高鐵南延更是政治踐踏專業最不堪的案例。二○一九年時任閣揆蘇貞昌未經專業評估即宣布高鐵南延屏東，當時共四條路線評估，外界認為以進入高雄車站再延伸至屏東、也是當時高雄市長韓國瑜極力爭取的「高雄方案」最具效益，但蘇貞昌明示暗示力主「左營方案」，鐵道局不敢違逆閣揆意志，被迫以左營方案進行規畫。

果然，這種一如基捷「先射箭再畫靶」的作法，鐵道局發現「左營方案」存在諸多技術問題，根本不可行。二○二四年底，閣揆卓榮泰推翻蘇貞昌核定的方案，宣布改採「高雄方案」，一切回到原點。五年間投入上億元進行的綜合規畫與環境影響評估全打水漂，錯誤政策形成重大浪費，卻沒有人為此道歉。

至於為何不可行的高雄方案，五年後又突然可行了？民進黨政府當初因為選舉考量，刻意排除韓國瑜所爭取的高雄方案，說穿了，都是政治掛帥。

但高鐵南延也存在效益低落問題，高雄方案路線幾乎與台鐵重疊，行車時間相近，何況從高鐵左營站至台鐵高雄站，已有台鐵與高捷，不僅效益有限，也對台鐵與高捷營運造成衝擊。高鐵南延花二千五百億只為延伸廿六公里，與北宜高鐵半斤八兩，而且會為高雄帶來很多年的交通黑暗期。日前環評大會環委也質疑建設必要性與經濟效益。

事實上，要解決北基、北宜與高屏的交通問題，解方並非興建新的軌道系統，關鍵都要從改善台鐵及健全公共運輸著手。基隆民眾需要的是一條準點、班次密集的軌道運輸，不論叫做火車或捷運，而這透過調整台鐵班次及號誌即可做到；北宜交通瓶頸出在火車站與景點間欠缺公共運輸接駁，民眾被迫選擇私人運具，即使蓋了高鐵或直鐵，問題依舊存在；至於高鐵左營站至高雄市區及屏東，同樣透過將台鐵班表調整更加符合轉乘接駁效率，就可大幅縮短旅行時間。

從基捷到高鐵南北延伸，踐踏專業的決策模式如出一轍，將原本由下而上評估規畫的軌道建設，變成由上而下的政治決定，鐵道局角色從專業出發的「可行性評估」，變成只能為政治服務的「必行性評估」，讓國家交通重要建設審查機制失靈，導致重大軌道建設幾乎都成史詩級的災難，這才是最大的危機。

社論 北宜高鐵 基隆捷運 台鐵 鐵道 張景森

延伸閱讀

SJ高雄激情畫面連發！東海「公主抱銀赫」粉絲暴動

蜜柑站長跨界聯名虎爺 「蜜柑萌虎平安號」彩繪輕軌啟航

勇消詹能傑殉職…父母盼消防員次子調回基隆 卓揆：盡速辦理

童子瑋首張支票重陽敬老金加倍發 首場進步基隆市民見面會

相關新聞

聯合報黑白集／檢察官聚餐歡迎插花？

北檢檢察官徐名駒以同事聚餐名義，邀四名檢察官與人力資源業者到高檔餐廳吃六千元套餐案，懲戒法院認為徐未達不適任程度，僅判罰...

聯合報社論／政治殺了專業，史詩級災難何止北宜高鐵

前政委張景森近日以「史詩級的災難」形容政府將投入四千億經費興建的北宜高鐵，既解決不了宜蘭交通問題，還可能成為政治操作下高...

聯合報黑白集／歐洲的夢醒時分

二○二六年才過了不到一個月，歐洲國家就迎來了他們的夢醒時分。驚醒他們好夢的，不是俄羅斯或中國這些政治宿敵，而是他們一向的「價值盟友」美國。川普除放話要強行接收格陵蘭，更威脅對歐洲八國加徵關稅，進行極限施壓。歐洲二戰後建立的價值和秩序，幾乎一夕崩毀。

聯合報社論／驚世勵志傳奇：黑心肥料廠董娘變台肥總座

台肥總座陳右欣上任不到一個月，「黑歷史」不斷驚奇開展。從最初的酬庸爭議，再被爆出涉買「假學歷」，最新亦最駭人的是，其夫掛名負責人的肥料公司竟是當年濫倒卜蜂汙泥案的事主，婆婆更因此入獄。事件延燒至此，已非單純酬庸問題，陳右欣人品失格，加上家族事業爭議涉及高度利益衝突；賴政府若想冷處理此事，勢必引火上身遭到反噬。

經濟日報社論／晶片業大舉投資美國 是福是禍？

台美關稅協商結果出爐後，究竟是談出政府所說的「全壘打」，還是掏空台灣？迄今各自解讀，爭論不休。台灣拿到與日韓相同的15%...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。