聯合報社論／政治殺了專業，史詩級災難何止北宜高鐵

行政院長卓榮泰二○二四年十二月廿八日在高雄一場活動中宣布，高鐵南延將採用原本被認為不可行的「高雄方案」進入高雄車站。聯合報系資料照片

前政委張景森近日以「史詩級的災難」形容政府將投入四千億經費興建的北宜高鐵，既解決不了宜蘭交通問題，還可能成為政治操作下高風險投資。然而，北宜高鐵並非個案，從蔡政府以來，軌道建設從過往的專業考量變成政治決定，從高鐵南北延伸到基隆捷運，全是政治扼殺專業下的犧牲品，也埋下難以收拾的後果。

軌道建設因造價、維運成本昂貴，興建前交通部鐵道局會根據路線、預估運量、土地開發效益等綜合指標進行審核、把關，避免成為蚊子軌道，落入錢坑黑洞。但這套專業嚴謹的審核機制，在民進黨執政後完全被打破，最典型的例子就是基隆捷運。

二○一七年，時任總統蔡英文為拉抬基隆市長林右昌選情，宣布將興建基隆輕軌，採台鐵與輕軌共軌的方式，打包票五年後即可完工。沒多久，鐵道局就坦承共軌不可行，且基隆到八堵間因路廊限制，台鐵、輕軌只能二選一，台鐵須讓出路權，導致基隆市民炸鍋。二○二○年林佳龍任交長時更宣布將輕軌「升級」成捷運，遭嘲諷騙局升級成更大的騙局。九年來，在政客的牛皮與謊言中，基捷路線及內涵一變再變，北基間交通問題卻原地踏步，全是政治凌駕專業的結果。

高鐵南延更是政治踐踏專業最不堪的案例。二○一九年時任閣揆蘇貞昌未經專業評估即宣布高鐵南延屏東，當時共四條路線評估，外界認為以進入高雄車站再延伸至屏東、也是當時高雄市長韓國瑜極力爭取的「高雄方案」最具效益，但蘇貞昌明示暗示力主「左營方案」，鐵道局不敢違逆閣揆意志，被迫以左營方案進行規畫。

果然，這種一如基捷「先射箭再畫靶」的作法，鐵道局發現「左營方案」存在諸多技術問題，根本不可行。二○二四年底，閣揆卓榮泰推翻蘇貞昌核定的方案，宣布改採「高雄方案」，一切回到原點。五年間投入上億元進行的綜合規畫與環境影響評估全打水漂，錯誤政策形成重大浪費，卻沒有人為此道歉。

至於為何不可行的高雄方案，五年後又突然可行了？民進黨政府當初因為選舉考量，刻意排除韓國瑜所爭取的高雄方案，說穿了，都是政治掛帥。

但高鐵南延也存在效益低落問題，高雄方案路線幾乎與台鐵重疊，行車時間相近，何況從高鐵左營站至台鐵高雄站，已有台鐵與高捷，不僅效益有限，也對台鐵與高捷營運造成衝擊。高鐵南延花二千五百億只為延伸廿六公里，與北宜高鐵半斤八兩，而且會為高雄帶來很多年的交通黑暗期。日前環評大會環委也質疑建設必要性與經濟效益。

事實上，要解決北基、北宜與高屏的交通問題，解方並非興建新的軌道系統，關鍵都要從改善台鐵及健全公共運輸著手。基隆民眾需要的是一條準點、班次密集的軌道運輸，不論叫做火車或捷運，而這透過調整台鐵班次及號誌即可做到；北宜交通瓶頸出在火車站與景點間欠缺公共運輸接駁，民眾被迫選擇私人運具，即使蓋了高鐵或直鐵，問題依舊存在；至於高鐵左營站至高雄市區及屏東，同樣透過將台鐵班表調整更加符合轉乘接駁效率，就可大幅縮短旅行時間。

從基捷到高鐵南北延伸，踐踏專業的決策模式如出一轍，將原本由下而上評估規畫的軌道建設，變成由上而下的政治決定，鐵道局角色從專業出發的「可行性評估」，變成只能為政治服務的「必行性評估」，讓國家交通重要建設審查機制失靈，導致重大軌道建設幾乎都成史詩級的災難，這才是最大的危機。