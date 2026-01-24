快訊

聯合報黑白集／檢察官聚餐歡迎插花？

聯合報／ 黑白集

台北地檢署<a href='/search/tagging/2/檢察官' rel='檢察官' data-rel='/2/141430' class='tag'><strong>檢察官</strong></a>徐名駒（左）接受邀請，並邀四名檢察官一同餐敘，席間民進黨新潮流大老<a href='/search/tagging/2/吳乃仁' rel='吳乃仁' data-rel='/2/129800' class='tag'><strong>吳乃仁</strong></a>出席，當日由陳搶單刷卡支付五萬八六九六元餐費。法務部將徐移送懲戒，職務法庭最後判罰俸二月。聯合報系資料照片
北檢檢察官徐名駒以同事聚餐名義，邀四名檢察官與人力資源業者到高檔餐廳吃六千元套餐案，懲戒法院認為徐未達不適任程度，僅判罰俸二個月。當今體制對司法官實在堪稱「寬容」。

雖說司法官脫下法袍也是一般人，法律也沒規定他們必須斷了與親友交往，但徐名駒等檢察官參與的這場餐敘，怎麼看都覺得怪；檢評會以及懲戒法院的決定，更明顯對錯了焦，如何能服眾？

既然是檢察官聚餐，依常理在餐廳偶遇熟人，頂多打打招呼，何來讓業者參與甚或埋單空間？遑論讓有案在身的吳乃仁入座。如果檢察官對同事聚餐有政商人士「插花」毫無警覺、應對無方，還真枉為檢察官！

但奇怪的是，檢評會僅認為徐受招待與檢察廉潔形象不容，決議評鑑成立送職務法庭；至於與吳乃仁餐敘僅是一般聚會，評鑑不成立；懲戒法院也僅聚焦於套餐花費超過廉政倫理規範的三千元，以致徐名駒雖表示會深刻反省，卻認為現今婚宴一桌要三萬五千元，規範不合時宜。全案「相護」如斯，徹底失焦。

直言之，如果是司法官自己掏錢聚餐，就算套餐破三千又如何？但接受招待，縱使無利害關係也欠了人情。此例一開，莫非竟是召告天下，全國司法官樂於接受各界三千元以下套餐邀約，並歡迎隨時「插花」？

社論 司法官 檢察官 套餐 餐廳 吳乃仁 同事

聯合報黑白集／檢察官聚餐歡迎插花？

