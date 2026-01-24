聯合報黑白集／歐洲的夢醒時分

美國總統川普結束瑞士達沃斯論壇行程返美，22日在空軍一號上向記者發表談話。 （法新社）

二○二六年才過了不到一個月，歐洲國家就迎來了他們的夢醒時分。驚醒他們好夢的，不是俄羅斯或中國這些政治宿敵，而是他們一向的「價值盟友」美國。川普除放話要強行接收格陵蘭，更威脅對歐洲八國加徵關稅，進行極限施壓。歐洲二戰後建立的價值和秩序，幾乎一夕崩毀。

連澤倫斯基都在達沃斯開罵，批評一向支持烏克蘭不遺餘力的歐盟「迷失方向」，說歐洲只是一堆分裂小國與中等強權組成的「碎片化萬花筒」，並稱自己準備接受美國的安全保證提議。歐盟去年還千方百計阻止川普強迫烏克蘭割地賠款，此刻，也只能啞然無語。

川普挾擄走委內瑞拉強人馬杜洛的餘威，聲言要奪取格陵蘭，瞬間讓大西洋兩岸對立升高，北約也面臨崩解危機。為此，北約秘書長呂特親會川普，勸川普打消關稅威脅，也成功了；未料，他卻遭各國譏為「川普掮客」。沒錯，呂特去年才在北約峰會上喊川普為「爹地」，如果要相信他能平等穿梭協調，也太不智了。

一個川普，就能把整個歐洲耍得團團轉，證明「數大就是美」的邏輯有問題。就像北約五次東擴，搞到卅二個成員國還不滿足，還想納進烏克蘭，終惹火俄羅斯。但北約一開起會來，人多嘴雜、利益分歧，常無法達成決議。這如何比得上川普大叔，一人拍板就決定一切！