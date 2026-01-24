聯合報社論／驚世勵志傳奇：黑心肥料廠董娘變台肥總座

甫上任的台肥總經理陳右欣（圖）爭議不斷，再被爆出夫家肥料公司曾涉入轟動一時的亂倒汙泥案，婆婆還因此入獄服刑。 圖／聯合報系資料照片

台肥總座陳右欣上任不到一個月，「黑歷史」不斷驚奇開展。從最初的酬庸爭議，再被爆出涉買「假學歷」，最新亦最駭人的是，其夫掛名負責人的肥料公司竟是當年濫倒卜蜂汙泥案的事主，婆婆更因此入獄。事件延燒至此，已非單純酬庸問題，陳右欣人品失格，加上家族事業爭議涉及高度利益衝突；賴政府若想冷處理此事，勢必引火上身遭到反噬。

賴政府去年底強行安插吳音寧出任台肥董座，因輿論反彈而收手；詎料，事隔兩個月，又悄悄安排農業部專委陳右欣接任總經理。由於陳右欣僅有柳營農會總幹事資歷，在農業部表現平平，只因輔選賴清德有功才得以三級跳，立刻引發酬庸爭議。

隨後，有網紅挖出法院判決書，發現陳右欣曾涉入南榮科大購買假學歷案；她本人對此不證實亦不否認。根據判決書，某「陳右欣」以受害人身分證稱，當時花卅多萬報名「英培爾大學農業科學系博士學位」，斷斷續續上課約半年；之後拿到成績單、博士論文、論文口試通過證書，但她未參加口試，也未撰寫論文。她聲稱，若知道學歷為假，便不會報名。

但從判決書內容看，此陳右欣是否其本人，答案已很明顯。這顯示，陳右欣不僅適格性可疑，人品也被打上問號。且退萬步想，若「陳右欣」真如她所稱的是受害人，對於不用出國、寫論文及口試即可拿到博士學位的基本常識判斷都闕如，卻操盤資本額近百億的上市公司，不是拿眾多股民與公股開玩笑嗎？

但相對於假學歷案，陳右欣夫家遭揭發捲入濫倒汙泥案，案情更加離譜，也更具有殺傷力。陳右欣夫家從事肥料製造，前後開設八家公司，陳右欣還擔任其中一家「欣農實業」經理人。另一家「欣農好肥料」，由其夫陳良威掛名負責人，實際負責人則是其婆婆陳佳琪。

二○一九年，檢方偵辦「卜蜂汙泥案」，當時卜蜂每月產出五百多公噸廢棄汙泥，除交給廢棄物業者處理，還另交由肥料業者加工製成肥料，「欣農好」便是負責處理汙泥的主要肥料廠。欣農好收受汙泥後卻未依規定製成肥料，而是將汙泥運到台南柳營，將汙泥倒入大排。如此作法，前後超過一萬公噸，不僅汙染農地，更汙染河川，獲利超過兩千萬元。陳佳琪後來遭判刑三年十個月定讞，已入獄服刑。

諷刺的是，當時陳右欣的身分，正是柳營農會總幹事；其家族肥料廠卻將巨量汙泥倒在柳營農田，導致農民無法耕作。不僅如此，欣農相關企業在當地早已是汙染慣犯，光遭舉發就上百筆，開罰紀錄洋洋灑灑，劣跡斑斑。

如此破壞環境牟取暴利的黑心肥料廠，「老闆娘」竟被府院高層相中出任台肥總座，天底下還有比這更「勵志」的負面故事嗎？賴政府的「識人之明」，令人瞠目結舌。一家劣跡斑斑的肥料廠，任意汙染農田河川，鬧得地方皆知還入獄服刑；賴總統卻欽點陳右欣入主台肥，再度證明他的執拗與徇私。

賴政府這類用人失當的例子，前科累累。二○二四年底，曾任雲林縣長蘇治芬任內農業處長的呂政璋，被拔升為「台灣金聯」董事長，其家族「青松樂活公司」黑歷史隨即被揭露。其父親與弟弟在掏空公司一．六億元後潛逃國外，家族承租之台糖土地被追討兩千多萬元補助款；在外界質疑聲中，呂政璋僅上任三天即光速請辭。陳右欣變成呂政璋第二，賴政府灰頭土臉！

陳右欣案引發的負面觀感與日俱增，賴清德若選擇繼續「保欣」，只是徒增自己徇私及識人不明之譏，最後付出代價的將是民進黨和整個政府。