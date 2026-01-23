快訊

聯合報黑白集／賴總統的「戰略期中考」

聯合報／ 黑白集

賴清德總統。 圖／聯合報系資料照片

英國兵學大師李德哈特，畢生主張「間接路線」。他分析古今戰史發現，多數勝利來自運用迂迴與非預期行動，讓對方措手不及；至於向敵方火網強行衝鋒的「直接路線」，多數是白白犧牲。

賴總統若回顧自己上任後的際遇，必然極不服氣：蔡英文任內游刃有餘，到他就「偏奴前來不是春」。蔡政府時代，凡事立院表決就能過關，還可利用衝突抹黑反對者，面子裡子通吃。而今，客觀形勢不足以輾壓對手，必須和在野黨協調，爭取輿論——尤其非綠選民認可，才能發揮間接路線的致勝效果。賴清德總忘記自己是四成總統，立院不再是橡皮圖章，一味蠻攻硬打的結果，搞得頭破血流。

國防特別預算為例，朝野並非找不出交集：在野陣營同樣標榜重視國防，藍白也有不能得罪美國的壓力。但賴政府提出史上最大軍購投資，資訊揭露透明度卻是史上最低。綠營想想當年如何反服貿，就能體會今天別人不相信自己。

溝通協調代表彼此都要讓步，才能有共同利益。但賴政府一毛不拔，即使軍人加薪的小議題，也要硬戰到底，挑釁在野黨與現役官兵。結果，當然鼓勵對手死磕到底，使自己窘態畢露。

體認自己已非當年蔡英文，更無法比擬當今川普，玩不起直接路線，是賴清德「戰略期中考」及格的必要條件。

