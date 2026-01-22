經濟日報社論／「西方概念」漸解體 掌握趨勢應變

美國總統川普。 路透

美國芳鄰加拿大不堪美國總統川普威脅，總理訪問中國大陸，雙方簽訂經貿協議，帶來關係解凍。在其北方的格陵蘭正受美國強行購買或訴諸軍事併吞的威脅，歐洲許多國家發聲反對美國謬舉，結果招來川普提高關稅脅迫。

西方國家出現前所未有的內訌。在風雲變幻、波譎雲詭的國際格局中，「西方」這個曾經被視為穩固且具有強大凝聚力的概念，眼下正逐漸解體。這一趨勢背後，是複雜而深刻的地緣政治、經濟和戰略因素相互作用的結果，它不僅重塑著國際權力的分配，更深刻影響全球未來的走向。

長期以來，美國作為西方世界的核心領導者，其戰略布局深刻影響著「西方」概念的內涵與外延。二戰後，以北大西洋地區為核心，美國構建起了一個龐大的軍事、政治和經濟聯盟體系。北約便是這一戰略布局的關鍵支柱，它將歐洲主要國家緊密地聯繫在一起，美國憑藉其在歐洲的軍事支持和政治影響力，牢牢掌控著歐洲事務，歐洲國家也在美國的庇護下，享受著相對穩定的安全環境和經濟合作紅利。同時將歐洲納入了以美元為中心的國際經濟秩序之中。「西方」概念在歐美緊密捆綁的格局下，顯得堅不可摧，成為國際政治中一股舉足輕重的力量。

隨著全球政治經濟格局的深刻調整，美國的戰略支點開始從歐洲轉向亞洲。東亞地區經濟持續高速增長，成為全球經濟增長的重要引擎。中國、日本、南韓等國家在科技、製造、貿易等領域取得舉世矚目的成就，形成具有強大競爭力的產業集群。

美國為了維護其全球霸權，加大在亞洲的軍事部署，並在經濟領域試圖重新塑造亞太地區的經濟規則，削弱中國的經濟影響力。這一戰略轉向使得東亞的重要性迅速上升，逐漸取代了北大西洋地區在美國戰略布局中的核心地位。歐洲，曾經美國戰略棋盤上的關鍵棋子，如今淪為帝國外撤路線上的一處景致，其在美國戰略考量中的優先排序大幅下降。

俄烏衝突的爆發及其走向，更是加速了「西方」概念的解體進程。烏克蘭逐漸陷入困境，即將面臨戰敗的局面。一旦烏克蘭戰敗，一場美歐之間的甩鍋大賽必將粉墨登場。這種相互指責將使美歐之間原本就存在的裂痕進一步擴大。

如今美國戰略重心轉移，對歐洲事務的關注度降低，歐洲國家在北約中的話語權和影響力也日益式微。美歐在軍事戰略、防務開支分擔等問題上的分歧不斷加劇。隨著美歐關係的惡化，北約的衰落，「歐洲」這個曾經被視為統一整體的地理和文化概念，也面臨著瓦解的風險，和美國之間的猜疑和分歧逐漸顯現。

在經濟領域，歐盟內部也存在諸多矛盾和挑戰。歐元區財政政策不統一、各國經濟發展不平衡等問題，一直困擾著歐盟的發展。在應對俄烏衝突引發的能源危機和經濟衰退時，歐盟各國也難以達成一致的意見和行動，種種分歧使得歐盟在經濟政策上難以形成有效的聚合力，影響了歐盟的競爭力和發展前景。

歐洲有可能回歸為彼此猜疑的分散國家，在國際事務中各自為政，難以再形成像過去那樣強大的集體力量。在政治方面，歐洲的衰落將使得國際政治格局更加多元化；在經濟方面，歐洲市場的縮小和歐盟內部矛盾的加劇，將影響全球貿易和投資的流向，給世界經濟帶來不確定性。

「西方」概念的解體是地緣政治變遷的必然結果。未來，國際秩序將面臨重新洗牌，新的力量中心和合作模式有望崛起。歐洲國家需要在新的歷史背景下，重新尋找自身的定位和發展方向。台灣應密切關注這一趨勢的發展，積極調整外交政策，抓住機遇，實現自身的發展和崛起。