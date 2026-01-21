聯合報黑白集／大話柯文哲又來了

柯文哲辦小草見面會，狠批蔣萬安免費營養午餐是「騙選票」。尷尬的不止藍營，民眾黨北市議員和黨主席黃國昌也都舉手贊成，這下誰來不及臉紅？柯文哲博聲量不惜打臉自己人，那個「翻臉不講誠信的柯Ｐ」又來了。

阿伯積極復出，先和大罷免戰犯柯建銘眉來眼去，又嗆國民黨別高估實力，稱大罷免未過是很多人為「救他」才去投票的。輿論譏柯文哲，「好了傷疤、忘了痛」。但國民黨中央保持「尊柯」，當作善意提醒；鄭麗文稱，與民眾黨中央及黃國昌互動順利。藍營區隔處理白營兩個太陽，是否有助降低阿伯破壞力？

柯文哲也沒忘記批賴清德「賣台」，但府院不在意，綠立院黨團的反擊輕聲細語。綠媒則集中火力，渲染柯Ｐ「調整黃國昌路線」，以免被藍營併吞。「鏡檢」一路主攻阿伯貪汙，此刻卻力讚他堅持關鍵少數路線，賣力撩撥「柯黃矛盾」。

柯Ｐ交保，民調專家游盈隆形容「哥吉拉復活」。現實是，京華城案三月宣判前，哥吉拉最大破壞力在藍白合，藍綠攻防也在此。藍營支持者擔心，「自私的柯文哲又來了」，為救自己而製造藍白合破口。但踩破藍白合，柯Ｐ就能滿血復活嗎？

名嘴郭正亮提醒阿伯，先關心三月判決，「到時還需要很多外援」。柯文哲別低估藍白合，兔死狗烹是歷史定律。