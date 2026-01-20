聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／李四川與鄭麗君

聯合報／ 黑白集

台北市副巿長<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>（右）日前受訪表態，若黨內機制需要他承擔，屆時就會投入。 圖／聯合報系資料照片
台北市副巿長李四川（右）日前受訪表態，若黨內機制需要他承擔，屆時就會投入。 圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長提名，台北市副市長李四川呼聲最高。儘管基層很急，他表示，「等一月底輝達簽約完成再說」。此舉當然有政治考量，但毫無疑問，輝達在台設總部，李四川確實扮演關鍵角色，並非搶功造勢。

僅看資歷，李四川曾任新北、高雄、台北市副市長，國民黨、行政院秘書長，放眼政壇，鮮有人能出其右。不過，內有與新北市副市長劉和然之爭，外有與民眾黨黃國昌整合，以及民進黨「老縣長」蘇貞昌之女蘇巧慧來勢洶洶。步步為營，當然是必要的。

輝達案面對新壽地上權爭議及綠營唱衰，可謂一波三折；最終有驚無險，把輝達留在台北，李四川居間折衝功不可沒。政治人物參選，拿政績作為資本，無可厚非。民眾是否埋單，只能由選票決定。

民進黨在台北市長選戰，雖有諸多人選被點名，但支持度都與現任市長蔣萬安有相當差距。黨內因此有人建議，由行政院副院長鄭麗君出戰，說她形象、能力俱佳，是「新黑馬」、「超級亮點」。言下之意，鄭麗君有逆轉勝的機會。

尤其，賴政府把台美關稅談判說成是「重大成就」、「台美雙贏」，更吹捧談判代表鄭麗君居功厥偉，是美方「難纏的對手」。若比照李四川，挾「關稅談判功績」參選台北市，更順理成章。但關稅談判是否能稱雙贏，得問民眾是否苟同。

社論 李四川 鄭麗君 國民黨 民進黨 輝達 關稅談判 台美關稅 劉和然 蔣萬安

延伸閱讀

談潛在對手李四川 劉和然：我們都從基層出身

新黑馬？2026戰蔣萬安...李明賢曝鄭麗君這一點沒王世堅強

母雞未整合小雞有壓力...他曝李四川蘇巧慧民調拉近剩個位數

綠勸進鄭麗君選北市 藍委批德公移山

相關新聞

聯合報社論／脆弱的司法千瘡百孔，迫切需要修復

今年的司法節學術研討會上，司法院代理院長謝銘洋致詞表示，司法應保持中立地位，呼籲各界共同守住憲政分際；研討會聚焦討論觀護...

聯合報黑白集／天下沒有免費的午餐？

台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，引發全台跟風，最糗的莫過於先罵後跟的台南市長黃偉哲；另一邊，行政院將提高老農津貼至一...

經濟日報社論／財力級次表修正 反而擴大城鄉差距

主計總處近日發布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」（簡稱地方財力級次表），自115年度起適用三年。相對於行之多年的舊版...

聯合報黑白集／李四川與鄭麗君

國民黨新北市長提名，台北市副市長李四川呼聲最高。儘管基層很急，他表示，「等一月底輝達簽約完成再說」。此舉當然有政治考量，但毫無疑問，輝達在台設總部，李四川確實扮演關鍵角色，並非搶功造勢。

聯合報社論／美對等關稅若被判違憲，台灣割地賠款皆成自辱

川普總統對各國課徵對等關稅的作法是否「合憲」，美國最高法院可能最快明天作出判決。川普政府為判決結果先做防範措施，白宮經濟顧問哈塞特近日先打預防針說，萬一判決違憲，白宮將改為「徵收十％的關稅」應急。台灣剛以五千億美元的投資加信貸為代價，換取美方降低關稅到十五％；若美方隨即將關稅調降為十％，我們所有割地賠款的棄讓豈不完全自取其辱？

經濟日報社論／川普握石油美元 當作對大陸籌碼

川普對委內瑞拉用兵，再三公開說過，不是為了民主人權，也不是為了拯救委國人民於水火，就是為了委國的石油；進一步來說，美國想...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。