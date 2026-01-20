聯合報黑白集／李四川與鄭麗君

台北市副巿長李四川（右）日前受訪表態，若黨內機制需要他承擔，屆時就會投入。 圖／聯合報系資料照片

國民黨新北市長提名，台北市副市長李四川呼聲最高。儘管基層很急，他表示，「等一月底輝達簽約完成再說」。此舉當然有政治考量，但毫無疑問，輝達在台設總部，李四川確實扮演關鍵角色，並非搶功造勢。

僅看資歷，李四川曾任新北、高雄、台北市副市長，國民黨、行政院秘書長，放眼政壇，鮮有人能出其右。不過，內有與新北市副市長劉和然之爭，外有與民眾黨黃國昌整合，以及民進黨「老縣長」蘇貞昌之女蘇巧慧來勢洶洶。步步為營，當然是必要的。

輝達案面對新壽地上權爭議及綠營唱衰，可謂一波三折；最終有驚無險，把輝達留在台北，李四川居間折衝功不可沒。政治人物參選，拿政績作為資本，無可厚非。民眾是否埋單，只能由選票決定。

民進黨在台北市長選戰，雖有諸多人選被點名，但支持度都與現任市長蔣萬安有相當差距。黨內因此有人建議，由行政院副院長鄭麗君出戰，說她形象、能力俱佳，是「新黑馬」、「超級亮點」。言下之意，鄭麗君有逆轉勝的機會。

尤其，賴政府把台美關稅談判說成是「重大成就」、「台美雙贏」，更吹捧談判代表鄭麗君居功厥偉，是美方「難纏的對手」。若比照李四川，挾「關稅談判功績」參選台北市，更順理成章。但關稅談判是否能稱雙贏，得問民眾是否苟同。