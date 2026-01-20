聯合報社論／美對等關稅若被判違憲，台灣割地賠款皆成自辱

行政院副院長鄭麗君（左）率談判團隊赴美展開對等關稅談判，19日清晨歸國，行政院長卓榮泰（中）到場接機。 記者黃仲明／攝影

川普總統對各國課徵對等關稅的作法是否「合憲」，美國最高法院可能最快明天作出判決。川普政府為判決結果先做防範措施，白宮經濟顧問哈塞特近日先打預防針說，萬一判決違憲，白宮將改為「徵收十％的關稅」應急。台灣剛以五千億美元的投資加信貸為代價，換取美方降低關稅到十五％；若美方隨即將關稅調降為十％，我們所有割地賠款的棄讓豈不完全自取其辱？

明知美國最高法院的判決揭曉在即，賴政府卻要行政院副院長鄭麗君與美國簽下分明不利於我國的協議，其做法讓人無法理解。不論這是對情勢的研判與掌握太差，或是刻意藉此向川普表態交心，其結果都讓台灣經濟付出龐大的代價，並重傷護國神山。而賴政府居然能將一個卑躬屈膝的協議稱為「雙贏」，簡直是愚民及粉飾太平到了極點。

美國最高法院之所以審理這項對等關稅案，起因在川普是引述《國際緊急經濟權力法》（ＩＥＥＰＡ），作為向各國課徵對等關稅和其他關稅的法源；然而，隨即遭美國十二州和受關稅影響企業向法院提出訴訟。美國最高法院去年底即曾針對此案辯論，無論保守派或自由派大法官，皆對川普援引此法課徵對等關稅的正當性提出質疑，但判決結果迄未公布。

一旦對等關稅被判決「違憲」，美國即不得再援引ＩＥＥＰＡ繼續課徵對等關稅，同時還須退回目前已徵收的一千多億美元關稅。也因此，川普政府的因應之計，就是改依《貿易法》來課徵關稅。哈塞特所謂的十％關稅，即是根據該法第一二二條而來：美國總統為了矯正貿易失衡，最高可徵收十五％的關稅，最長可達一五○天。而不論是最高十五%關稅，或最長一五○天，比起川普目前狂言濫徵的對等關稅，皆要溫和且合理得多。

問題是，明知美國最高法院判決宣布在即，賴政府卻依然要赴美搶簽那紙出賣台積電和台灣利益的合作備忘錄（ＭＯＵ），到底用心何在？尤其在談判過程中，我方主動提議，要將「竹科模式」乃至「科技生態鏈」輸出到美國，幫美國建設晶片產業。這樣的心態和思維，除了一面倒討好、迎合美方，真的有考慮到台灣資金和產業流血輸出對國內經濟和人才的長期傷害嗎？

事實上，去年以來，「美國國際貿易法院」和「聯邦巡迴上訴法院」即曾先後質疑川普揮舞關稅大棒的權力。兩個法院皆認為，川普援引ＩＥＥＰＡ推動對等關稅，已踰越該法對總統的授權。聯邦巡迴上訴法院並認為，課稅權是美國國會的權力，而非總統；即使總統要援引ＩＥＥＰＡ課稅，其範疇、金額和期限也都不是毫無限制。因此，官司才一路打到最高法院。

試想，一旦最高法院裁決川普的對等關稅違憲，必須取消，白宮將只能被迫改依《貿易法》課徵十％的關稅。這個數字，比起台灣用了五千億美元投資加貸款屈辱換得的十五％，竟還低上一大截。到時候，台積電和其產業鏈付出那麼高昂的代價，不會覺得太無辜嗎？民眾不會覺得政府如此隨便出賣台灣利益，實在太無能嗎？

任何談判，除須知己知彼，更要窮盡其力維護自己的國家利益。反觀賴政府，卻是對川普政府極盡卑躬屈膝，對內則對全民極力隱瞞談判內容和進度。更可議的是，賴政府還選在美國最高法院宣布判決前夕趕緊埋單下訂，完成不合理且不平等的合約，同意數百企業流血外移，近十萬工程師免費送人。這樣的政黨自詡「愛台」，你還能相信嗎？