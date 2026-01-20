經濟日報社論／川普2.0滿一周年的轉變

川普2.0滿一周年的轉變。(路透)
川普2.0滿一周年的轉變。(路透)

川普第二任期被普稱為川普2.0，但是經過一年的對等關稅引發之國際衝突與應對，川普政府的MAGA路線與策略已經逐步調整和有所轉折，不同於過去一年的面貌。在經濟面向，美國可能會施加更多的壓力指向所謂的盟國，台灣也須有所警覺和加以應對。

川普2.0以對等關稅拉開序幕，川普政府原本以為可以所向披靡，但國內外的反對力量也使以關稅人自詡的川普及其路線某種程度受挫。

對內，對等關稅能否繼續推動有變數。美國最高法院正在審理對等關稅是否違法案件，可能近日公告判決結果。川普政府也未雨綢繆提出備用方案。但是目前所揭露的備用方案多有其限制，難以如援用「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」所能產生的廣泛性威脅影響。

例如，若援引1974年貿易法第122條，允許白宮徵收15%關稅來解決貿易收支失衡問題，該法案的課稅時間最長只有150天，有時間的限制。若依據301條款徵收關稅，只可針對特定國家是否歧視美國出口進行調查，須按程序調查且不具普遍性。甚至於，基於對等關稅在美國造成國內的物價攀升、企業營運和失業壓力，川普在最近幾個月也悄悄地縮小對等關稅適用的品項。

更重要的是，川普政府可能原本沒有預期到中國會以牙還牙地和美國對峙，並且進一步祭出稀土出口管制等措施，讓「卡脖子」的天平開始擺盪，這使得美國和相關國家須有所退讓。

事實上，美國也在策略性調整其對中國的經貿措施。例如，川普最近開放輝達H200晶片可以出口中國。但是中國基於要擺脫卡脖子的陰影，卻在其國內明令要求禁止採購H200晶片。此外，美國商務部於2026年1月撤銷了先前限制中國無人機（如大疆、道通智能）進口規定，此舉被視為在4月「川習會」前釋出善意；但也部分是基於回應美國國內使用需求，美國應對中國的作法與路線已經在做軟性調整。

川普喊出G2口號、推出戰略內縮內涵的〈2025國家安全戰略〉等，意味著川普的交易式外交將轉向具選擇性，且不會完全劍指中國。

〈2025國家安全戰略〉明言「並非每個國家、區域、議題、或主張，不論多麼值得，都能成為美國的戰略焦點」，並直接收束外交政策目的為「保護核心國家利益」。從川普對格陵蘭的舉措也可以看到他及美國政府目前所在意的國家利益方向。

川普的核心思維，已明顯從「降低含中成分」轉向「提高美國含量」。相較第一任期主要以關稅作為懲罰工具、迫使企業撤離中國，目前政策更具結構性與目的性：關稅只是起點，真正的目標，是透過制度化設計，將高附加價值產能、關鍵技術與資本系統性地引導回流美國本土。

從美國本身的結構性問題和政策議題來看，龐大的財政赤字、商品貿易赤字，和再工業化與維持關鍵領域的領先地位等，與中國直接對抗不見得是美國最優先選擇，反而對所謂的盟國施壓比較可能促成美國舒緩上述問題和成就MAGA的便宜行事方案；借力盟國比較容易促成MAGA。

考量上述轉變，台灣對於台美關稅談判協定後的落實問題也需要有如何保護台灣產業和經貿實力與優勢的規劃和作法。雖然政府強調談判結果具有「台灣模式」的色彩，但是美國政府以「保護核心國家利益」為依歸，可能會劍指他們所在意的關鍵領域和產業鏈。

