經濟日報社論／財力級次表修正 反而擴大城鄉差距

財力級次表修正，反而擴大城鄉差距。美聯社

主計總處近日發布新版「各直轄市及縣市政府財力級次表」（簡稱地方財力級次表），自115年度起適用三年。相對於行之多年的舊版（112～114年度），新版呈現出乎意料的突兀且劇烈的變動，引發輿論大譁。

第一個突兀，來自於主計總處在去年8月大幅修訂補助辦法。原來的「一般補助款」，用於地方政府基本財政收支差短與教育、社會福利及基本設施等四項，改為定義不清、模稜兩可的「經常性、普及性、基本建設或維運性質、財政均衡」等事項。而「計畫型補助款」，原來限於「具外部效益」的建設或計畫，明確列出效益涵蓋廣、跨越地方間的建設、具示範性之重大建設計畫及配合中央重大政策或建設等，現改為「一般性補助款補助範圍以外之事項」，變得可有可無。因此，修改後的兩類補助款，無論在定義上或認定上，都導致中央和地方的見解歧異，而衍生執行上的爭議。

第二個突兀，是舊版的財力級次，專門針對計畫型補助款，且以「附表」正面表列補助事項，按級次分別訂定補助比率，各中央機關有明確依據可資遵循。而新版的財力級次表則是含混通用於一般及計畫型補助款，設定補助比率上限為90%，等於實質減少補助，且各種財力下的補助比率，交中央各機關決定，反而無所適從。

最大的突兀，就是財力級次表的標準做了劇烈的調整。舊版將六都和16縣市區隔，就像球賽按照實力分組，競賽上比較公平。六都部分，直接將台北市列為第一級，將新北、台中列為第二級，桃園、台南、高雄列為第三級。縣（市）政府，則列為第三級（新竹縣、市及金門）至第五級。非常吻合當時六都財政普遍優於縣市政府的實況，普受地方政府認同與接受，且以最近三年度「決算審定數」之自有財源比率平均值當作財力指標，客觀而且不受短期政策變動的衝擊。

但是，新版補助辦法在財力級次，「歲入」用舉例說明方式，改為近三年決算審定數「加計財劃法修正後中央統籌分配稅款影響數」設算，可說是「於法無據」。而且將財力懸殊的六都與16縣市放在一起比較，導致財力級次翻天覆地的劇變。

問題是，在統籌分配稅款的分配上，過去六都就占了約62%，16縣市加鄉鎮市僅占38%，富都分配比窮縣還多，造成城鄉差距擴大。因此，新財劃法除了擴大統籌稅款規模，打破中央集錢之外，在統籌稅款的水平分配上也改善了長達25年的不公平，降低六都分配的比率到54%，提高縣市（及鄉鎮市）比率達46%，明顯縮小城鄉差距。

因此，主計總處加計「統籌稅款影響數」，無異是曲解更公平的分配機制，當作窮縣搖身一變為財政巨富的指標，就像一級貧戶突然拿到比較多的救濟，竟然將之和富人相提並論，變相處罰窮縣。

也難怪，新的財力級次表，將公認為第五級窮縣的台東縣，冤枉地「被」視為富縣，且拉高到和台北市齊頭的地方財政的首富層級，花蓮縣從第五級竄升為第二級。反而原屬第三級的高雄市，過去三年度分配到補助款為六都的最多，台南市也排名第四，統籌稅款加計補助款的「整體財力」明顯優於16縣市，新表竟然驟降為第四、五級，財政上錯列為比花東還窮，將來反而又分到更多的補助款，更擴大城鄉差距，令人啼笑皆非。

最後，賴政府不久前決定對新財劃法「不副署、不公布、不執行」，已經加劇朝野衝突；而主計總處在8月底就通知地方政府將補助款列入其預算，劇變的財力分級表勢必造成地方政府必須重編補助款預算，將更激化朝野之間的對抗。主計總處應重新檢視新財力級次表的缺失，再聽取各地方的回饋意見，重擬更衡平合理的財力級次之前，應再沿用舊表一年，事緩則圓或許可為朝野對峙打開活路。