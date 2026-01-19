聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／天下沒有免費的午餐？

聯合報／ 聯合報黑白集

目前全國已經有廿個縣市<a href='/search/tagging/2/營養午餐' rel='營養午餐' data-rel='/2/105095' class='tag'><strong>營養午餐</strong></a>免費，只剩新北、嘉義市未實施。圖／聯合報系資料照片
目前全國已經有廿個縣市營養午餐免費，只剩新北、嘉義市未實施。圖／聯合報系資料照片

台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，引發全台跟風，最糗的莫過於先罵後跟的台南市長黃偉哲；另一邊，行政院將提高老農津貼至一萬元，府院認為是保障農民長輩的尊嚴。選舉一到，「免費午餐」上滿桌，綠色雙標卻是，蔣萬安的午餐是政策買票，行政院的撒幣是德政。

全台廿個縣市陸續推動營養午餐免費政策，只剩新北市、嘉義市仍在評估；諷刺的是，中央至今沒有一部營養午餐專法，放任地方各自為政，每餐費用落差可從卅多元到七十多元，家長也不清楚孩子吃了什麼。

少子化衝擊，日、韓早已施行多年「學校給食法」，將營養午餐視為國家級戰略政策。日本政府補助主要負擔、韓國則全面免費，兩國法律明訂費用、廚房、營養師的比例，不只讓孩子吃飽，還要吃營養。

台灣落後日、韓將近半世紀，中央政府不負責任，民進黨秘書長徐國勇還大言不慚批免費營養午餐是騙票。但如果這是騙票，高雄、台南、屏東都跟進蔣萬安，民進黨又是在騙誰？

天下沒有免費的午餐，因為每筆預算都來自民脂民膏，但政策優先順序凸顯為政者的價值判斷。行政院喊窮拒絕補助營養午餐，卻要年花六百多億提高老農津貼，又要砸三千多億蓋北宜高鐵，誰用政策換選票，答案不辯自明。

社論 營養午餐 營養午餐專法草案

延伸閱讀

柯文哲稱蔣萬安營養午餐免費「騙選票」 北市曝政策2大目的

蔣萬安「無菸城市」迪化年貨大街率先示範 地方憂：吸菸區設哪？

TPASS等新興計畫立院逕付二讀 蔣萬安：樂見

戴錫欽示警鄭麗君、卓榮泰成潛在對手？ 蔣萬安反應曝光

相關新聞

聯合報社論／北宜高鐵的迷人選舉支票，撒大錢服務了誰？

國發會最近全力推動「北宜高鐵」計畫案，全長六十公里，總經費三千五百億元，只待行政院核定。關鍵時刻，藍綠三名前政務官出面勸阻喊停，認為此計畫當初草率提出，一路在爭議中追加預算，卻根本未做可行性及效益評估。前政委張景森警告，若硬幹到底，將是「史詩級錯誤」。前內政部長李鴻源則問，造價翻倍，房價暴漲，但宜蘭居民有受惠嗎？

聯合報黑白集／辨臉領錢，人民變臉？

政府為打詐，打算在ＡＴＭ增設臉部辨識功能，只要戴口罩、墨鏡或安全帽，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但根據民眾在試辦機台的反饋，卻是不乏擾民之怨。

經濟日報社論／川普握石油美元 當作對大陸籌碼

川普對委內瑞拉用兵，再三公開說過，不是為了民主人權，也不是為了拯救委國人民於水火，就是為了委國的石油；進一步來說，美國想...

聯合報社論／脆弱的司法千瘡百孔，迫切需要修復

今年的司法節學術研討會上，司法院代理院長謝銘洋致詞表示，司法應保持中立地位，呼籲各界共同守住憲政分際；研討會聚焦討論觀護...

聯合報黑白集／天下沒有免費的午餐？

台北市長蔣萬安宣布營養午餐全面免費，引發全台跟風，最糗的莫過於先罵後跟的台南市長黃偉哲；另一邊，行政院將提高老農津貼至一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。