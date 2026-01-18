聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／辨臉領錢，人民變臉？

聯合報／ 黑白集

政府為打詐，打算在<a href='/search/tagging/2/ATM' rel='ATM' data-rel='/2/105924' class='tag'><strong>ATM</strong></a>增設<a href='/search/tagging/2/臉部辨識' rel='臉部辨識' data-rel='/2/128443' class='tag'><strong>臉部辨識</strong></a>，只要戴<a href='/search/tagging/2/口罩' rel='口罩' data-rel='/2/151701' class='tag'><strong>口罩</strong></a>、墨鏡或<a href='/search/tagging/2/安全帽' rel='安全帽' data-rel='/2/204448' class='tag'><strong>安全帽</strong></a>，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但民眾多不贊成。 記者曾學仁／攝影
政府為打詐，打算在ATM增設臉部辨識，只要戴口罩、墨鏡或安全帽，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但民眾多不贊成。 記者曾學仁／攝影

政府為打詐，打算在ＡＴＭ增設臉部辨識功能，只要戴口罩、墨鏡或安全帽，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但根據民眾在試辦機台的反饋，卻是不乏擾民之怨。

警政署提出ＡＴＭ增設臉部辨識構想，希望有助逮到車手；行政院也想強化打詐績效，便由金管會出面召集相關部會及銀行討論。既然政策有助打詐，為何未獲普遍支持？原因就在於效果有限，又無法應對社會萬端情狀，很容易就被詐團找到突破點。

例如ＡＴＭ就算加裝臉部辨識，因仍無法直接限制提領，頂多只能預警或鎖定影像。又如試辦時有身高太矮或是坐輪椅者因「搆不著」辨識鏡頭，只能望機興嘆；甚至因眉淡或瀏海以致無法完整辨識者，都可能被ＡＴＭ視為「嫌疑犯」。尤其在本該戴口罩防感染的醫院，難道就要為提款撤防？但若是限制提領，民怨勢將暴增。

金管會會議最後仍決定，由警政署提供車手較常去的ＡＴＭ開始改裝。但詐團真會在意讓「可割可棄」的車手多跑幾個ＡＴＭ？而以詐團分層轉移詐款的手段及速度，就算逮到車手，恐也無助追回詐款。

大家都期望政府有效打詐，但去年九月才因銀行對靜止帳戶採取鎖戶措施，造成很大民怨；如果沒有周全配套即全面實施「辨臉領錢」，屆時引發ＡＴＭ之亂，人民必將「變臉」。

社論 ATM 臉部辨識 金管會 詐團 車手 口罩 帳戶 安全帽 輪椅

延伸閱讀

獨／戴口罩不能在ATM領錢？避免擾民 金管會將朝三大方向拍板

欺負矮子？她怨ATM人臉辨識「掃不到」 一票苦主：領錢要帶凳子

提款要「露臉」！ATM導入臉部遮蔽示警 刑事局：數據顯示能有效阻詐

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

相關新聞

聯合報社論／北宜高鐵的迷人選舉支票，撒大錢服務了誰？

國發會最近全力推動「北宜高鐵」計畫案，全長六十公里，總經費三千五百億元，只待行政院核定。關鍵時刻，藍綠三名前政務官出面勸阻喊停，認為此計畫當初草率提出，一路在爭議中追加預算，卻根本未做可行性及效益評估。前政委張景森警告，若硬幹到底，將是「史詩級錯誤」。前內政部長李鴻源則問，造價翻倍，房價暴漲，但宜蘭居民有受惠嗎？

聯合報黑白集／辨臉領錢，人民變臉？

政府為打詐，打算在ＡＴＭ增設臉部辨識功能，只要戴口罩、墨鏡或安全帽，未能「全臉」領錢，就會發出警示音。但根據民眾在試辦機台的反饋，卻是不乏擾民之怨。

聯合報黑白集／黃國昌訪美之謎

民眾黨主席黃國昌日前閃電赴美，當時外界以為是美方意圖拉攏白營，以換取它對國防特別預算及美台關稅談判的支持。未料黃國昌返台後，揚言將對國防特別預算加強監督，其發言又不斷遭民進黨冷嘲熱諷，ＡＩＴ亦發文澄清。其間轉折，令人好奇。

聯合報社論／科技鏈在大棒下流血出走，哪來的台美雙贏？

歷經八個月談判，台美關稅協商結果終於揭曉。表面上，台灣獲得與日、韓相同的十五％關稅不疊加待遇，並在二三二條款下取得部分汽車、航空零組件與木材家具的最優惠關稅安排。但作為交換條件，我方政府須協助台灣企業赴美投資最高二五○○億美元，並透過信用保證支持金融機構授信台灣企業赴美投資，金額同樣高達二五○○億美元。

經濟日報社論／台美關稅協議代價慘痛

台美貿易談判達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，另外台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。