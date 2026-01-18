經濟日報社論／川普握石油美元 當作對大陸籌碼

川普握石油美元 當作對大陸籌碼。美聯社

川普對委內瑞拉用兵，再三公開說過，不是為了民主人權，也不是為了拯救委國人民於水火，就是為了委國的石油；進一步來說，美國想要掌握委國石油，所想達到的目的有三：一是儘可能控制原油這項戰略資產，作為與其他戰略敵國交手的籌碼，二是壓低油價在每桶50美元，以降低國內的通貨膨脹，三則是破壞目前全球石油交易的去美元化，繼續維持石油美元的地位。

依據多年前委內瑞拉與中國簽訂的合約，委國對北京輸出石油，「以油償債」來抵銷目前100億美元的債務，美國斬首之後，首先就將原本應運往中國的3,000萬至5,000萬桶石油，轉運到美國。從華盛頓的角度，北京既然可以使用稀土與大豆作為經貿戰的武器，美國當然可以用原油供應作為戰略籌碼，畢竟，川普預計4月訪問北京，藉此維繫他去年底與中國國家主席習近平達成的脆弱貿易休戰。

委內瑞拉石油儲量約為3,000億桶，占全球儲量的17%，是世界上已知最大的石油儲量國，掌握了委國石油，加上圭亞那與美國目前的開採，總產量將達全球的30%，美國的石油戰略籌碼堪比中國大陸的稀土。

不過以全球市場來看，川普能夠施壓中國的能力有限，因為現在的原油供過於求，是個買方市場，而不是賣方市場，美國不准委內瑞拉賣油給中國，其他國家樂於填補這個市場缺口。

但OPEC（石油輸出國家組織）不要高興得太早，因為川普的第二個目的，壓低油價，隨即就會衝擊到他們的利益；去年，由於全球產量增加以及對全球經濟狀況的擔憂，原油價格大幅下跌，目前，作為全球石油價格基準的布蘭特原油價格約為每桶63美元，據估計，今年還要降至每桶58美元。

這已經非常接近川普心目中的理想價格：每桶50美元以下；為了今年11月期中選舉，川普希望穩定美國的能源價格，從而達到降低通貨膨脹的目的。

川普9日在白宮與石油公司高層開會，力促他們投資委內瑞拉的原油設施與開採，雖然石油公司普遍回應審慎，要政府提出擔保，但白宮卻樂觀估計，可以將委國的日產量，大幅提高。這讓沙烏地阿拉伯等OPEC國家，面臨難題：是否應該冒著收入和市場減少，甚至傷害與美國總統關係的風險，減產以支撐油價。

然而美國憂心的，主要是對「石油美元」的全球地位下降；1974年美國和沙烏地阿拉伯達成50年秘密協議，為延續美元霸權，協議石油以美元報價，所收取的美元需存於美國銀行或用於購買美國公債，長期以來，石油美元一直是幫助美國維持其在全球金融體系中主導地位的工具，並鞏固了美國的戰略、經濟和政治實力。

石油美元尤其是支撐美國債務最重要的支柱，截至2025年底，美國聯邦債務規模突破36.8兆美元，債務利息支出已占聯邦財政收入的15%以上。這種模式能夠持續運轉，核心前提是全球對美元儲備貨幣地位的認可。

但時至今日，由於美國制裁俄羅斯、伊朗等產油國，再加上中國經濟實力的崛起，導致以美元計價的全球石油貿易比率下降。據估計，目前全球原油貿易，無論是俄羅斯或伊朗、委內瑞拉，有多達20%的金額已不再以美元計價，而是以歐元或人民幣等其他貨幣結算。無論是從石油生產國持有的美國公債數量，還是從石油收入占全球資本流動的份額來看，很明顯，石油美元的力量正在下降。

市場估計，2025年委內瑞拉與大陸的石油貿易人民幣結算比率已達40%-60%，美國不能任由這個情況繼續下去，所以美國才必須不惜手段，直接掌控委國石油。

在川普第二任還未就職前，債務問題已經是重中之重，現在債務和貿易問題已成為美國的戰略困境，川普政府希望重塑全球經濟秩序，看起來，重新掌握原油作為戰略籌碼，是解決債務的錦囊妙計。