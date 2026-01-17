聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／黃國昌訪美之謎

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民眾黨' rel='民眾黨' data-rel='/2/148181' class='tag'><strong>民眾黨</strong></a>主席<a href='/search/tagging/2/黃國昌' rel='黃國昌' data-rel='/2/105698' class='tag'><strong>黃國昌</strong></a>結束訪美行程後，在台北舉行記者會。 圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後，在台北舉行記者會。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌日前閃電赴美，當時外界以為是美方意圖拉攏白營，以換取它對國防特別預算及美台關稅談判的支持。未料黃國昌返台後，揚言將對國防特別預算加強監督，其發言又不斷遭民進黨冷嘲熱諷，ＡＩＴ亦發文澄清。其間轉折，令人好奇。

黃國昌美國行，被安排會晤美國貿易代表署、國務院、ＡＩＴ總部和美國戰爭部等機構，行程豐富緊湊。至於雙方談了什麼，黃國昌卻語帶保留。尤其，他到了貿易代表署，才知台美關稅談判已敲定，令他相當意外。

至於一．二五兆國防特別預算要買什麼武器，賴政府始終語焉不詳。黃國昌則從美方得知，並非全數用於對美採購，美方所提軍購合約項目僅三千億元。至此，國防部方才坦承，三千億元其實是國內產製部分，其餘才是外購。可見，政府獅子大開口叫價預算，卻不提細目，要挖一點真相可真困難。何況，近期國防部的外包項目，幾已到了茶葉行、菸酒、裝潢業等「百工百業賣軍火」的地步。在這種情況下，在野黨如何監督國防預算的浮編濫用？

黃國昌快閃訪美讓人意外，他返台後的態度則更令人好奇。這究竟是美方想拉攏他未能如願呢？還是民進黨意圖破壞「藍白和」而不成？又或者是黃國昌耍了各方一通？無論何者，國民黨都要把神經繃緊一點。

社論 黃國昌 AIT 國防預算 特別預算 台美關稅 關稅談判 軍購 國防部 民眾黨

延伸閱讀

黃國昌將自提國防特別條例 民進黨：盡速審查才是正道

卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 黃國昌嗆「遮掩謊言非常可恥」

影／呼籲別卡強軍特別條例 綠委質疑黃國昌混淆視聽

王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

相關新聞

聯合報社論／德意志敗陣台南，陳亭妃戳破賴清德神威

民進黨縣市長初選民調陸續揭曉，高雄市由賴清德屬意的賴瑞隆出線，以些微之差險勝邱議瑩；台南市則由陳亭妃勝出，擊敗賴清德力挺的林俊憲。賴瑞隆的勝出，外界皆歸諸於賴清德加持奏功，形容為「德意志」神威。但陳亭妃出線，則暴露「德意志」弱點，光芒不如想像耀眼。當綠營菁英在南台灣爭得死去活來，還種下派系心結；對比之下，在首都竟無人敢披戰袍出征，便備顯諷刺。

聯合報黑白集／炎上青提，沒出息

青鳥「支語警察」氾濫成災。基隆一家甜點店推出「青提檸檬馬卡龍」等新品，馬上被嗅出「支味」。青鳥不由分說群起出征，罵店家捨「綠葡萄」不用，竟用「青提」支語，還私信威脅「滾出台灣，讓你開不下去」。

經濟日報社論／川普關稅未判決 台美談判應力爭

世界各國翹首以待的美國最高法院川普關稅判決，原訂時程仍未宣判，在此時刻，台灣談判團隊再度赴美，台美關稅談判仍可加快腳步。

聯合報黑白集／黃國昌訪美之謎

民眾黨主席黃國昌日前閃電赴美，當時外界以為是美方意圖拉攏白營，以換取它對國防特別預算及美台關稅談判的支持。未料黃國昌返台後，揚言將對國防特別預算加強監督，其發言又不斷遭民進黨冷嘲熱諷，ＡＩＴ亦發文澄清。其間轉折，令人好奇。

聯合報社論／科技鏈在大棒下流血出走，哪來的台美雙贏？

歷經八個月談判，台美關稅協商結果終於揭曉。表面上，台灣獲得與日、韓相同的十五％關稅不疊加待遇，並在二三二條款下取得部分汽車、航空零組件與木材家具的最優惠關稅安排。但作為交換條件，我方政府須協助台灣企業赴美投資最高二五○○億美元，並透過信用保證支持金融機構授信台灣企業赴美投資，金額同樣高達二五○○億美元。

經濟日報社論／半導體產業優勢 還能撐多久？

美台貿易協議即將拍板定案，台灣對美出口商品關稅可望從20%降至15%，與日韓相同。這項看似對等的談判結果背後，卻隱藏著台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。