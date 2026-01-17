聯合報黑白集／黃國昌訪美之謎

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程後，在台北舉行記者會。 圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席黃國昌日前閃電赴美，當時外界以為是美方意圖拉攏白營，以換取它對國防特別預算及美台關稅談判的支持。未料黃國昌返台後，揚言將對國防特別預算加強監督，其發言又不斷遭民進黨冷嘲熱諷，ＡＩＴ亦發文澄清。其間轉折，令人好奇。

黃國昌美國行，被安排會晤美國貿易代表署、國務院、ＡＩＴ總部和美國戰爭部等機構，行程豐富緊湊。至於雙方談了什麼，黃國昌卻語帶保留。尤其，他到了貿易代表署，才知台美關稅談判已敲定，令他相當意外。

至於一．二五兆國防特別預算要買什麼武器，賴政府始終語焉不詳。黃國昌則從美方得知，並非全數用於對美採購，美方所提軍購合約項目僅三千億元。至此，國防部方才坦承，三千億元其實是國內產製部分，其餘才是外購。可見，政府獅子大開口叫價預算，卻不提細目，要挖一點真相可真困難。何況，近期國防部的外包項目，幾已到了茶葉行、菸酒、裝潢業等「百工百業賣軍火」的地步。在這種情況下，在野黨如何監督國防預算的浮編濫用？

黃國昌快閃訪美讓人意外，他返台後的態度則更令人好奇。這究竟是美方想拉攏他未能如願呢？還是民進黨意圖破壞「藍白和」而不成？又或者是黃國昌耍了各方一通？無論何者，國民黨都要把神經繃緊一點。