聯合報社論／科技鏈在大棒下流血出走，哪來的台美雙贏？

行政院副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）、駐美代表俞大㵢（右），台灣時間16日上午在美國舉行記者會，說明台美關稅談判結果。 圖／取自駐美代表處臉書

歷經八個月談判，台美關稅協商結果終於揭曉。表面上，台灣獲得與日、韓相同的十五％關稅不疊加待遇，並在二三二條款下取得部分汽車、航空零組件與木材家具的最優惠關稅安排。但作為交換條件，我方政府須協助台灣企業赴美投資最高二五○○億美元，並透過信用保證支持金融機構授信台灣企業赴美投資，金額同樣高達二五○○億美元。

談判結果公布後，賴總統立即定調是「台美雙贏」，稱協議將深化雙方經貿合作，帶動共同繁榮。行政院副院長鄭麗君、經濟部長龔明鑫及多位執政黨民代也都樂觀論述，認為是台美關係的重要進展。

然而，所謂的「雙贏」是否禁得起檢驗，並贏得國人認同？在正常的國際經貿談判中，雙贏不該是政治口號，而是建立在權益彼此對等、風險合理分攤、長期利益大於短期代價的基礎之上。此次台美協議，顯然更像是在川普壓力下的單向妥協，而非互利的安排。

川普重返白宮後，明確回歸「美國優先」的單邊主義貿易路線。他去年提出的對等關稅政策，以貨品貿易順差作為唯一衡量標準，將對美順差較大的國家視為「占便宜」，要求重新平衡。然而，此一框架刻意忽略美國在服務貿易上長期享有的龐大順差，使得所謂「對等」本身缺乏經濟理論與國際貿易法理的正當性，更多體現的是強權國家以關稅作為政治與產業政策工具的霸道。

在此不對等的談判結構下，台灣能爭取到與日韓一致的不疊加關稅待遇，談判團隊確有其努力。但將此結果簡化為「台灣也贏」，不僅過於天真，更可能掩蓋了美國關稅政策對台灣產業結構與經濟主權的長遠衝擊。

關鍵轉折點，在於美國商務部長盧特尼克的談話。他在談判結果公布後直言，美方談判時確實「拿著大棒」，而非胡蘿蔔，並明確表示台灣必須讓川普「滿意」。所謂滿意，指向台積電與半導體供應鏈擴大對美投資，且設定具體目標：在川普任期結束前，將台灣半導體供應鏈與產能的四十％轉移至美國本土。

這樣的流血輸出，對台灣非同小可。台積電市值占台股逾四十三％，和上下游供應鏈構成台灣經濟的戰略命脈。若因美方壓力，將高達四成產能轉移至美國，即使政府辯稱這是產業鏈的「擴建」而非「遷移」，仍難以消除國人疑慮：台灣正逐步失去半導體產業的核心地位，從「台灣模式」被迫走向「掏空模式」。

此外，台灣承諾的對美投資規模，也存在顯著不對稱風險。日本與南韓分別承諾投資美國五千五百億與三千五百億美元，約僅占其ＧＤＰ的一成；而台灣承諾的投資金額，卻超過ＧＤＰ的五成，風險明顯更高。尤其許多談判細節仍未公開，例如：政府在兩個「二千五百億美元」投資安排中究竟扮演什麼角色？信用保證機制是否會轉嫁風險給納稅人？未來是否需進一步開放市場，例如降低汽車進口關稅？這些都將影響台灣產業與財政的長期穩定。

川普的談判風格向來只求「我滿意」，而非「互惠」。台灣在談判中或許無法抗拒某些壓力，但這絕不表示政府可將結果美化為「雙贏」；誠實告知國人應面對的成本與風險，絕對比粉飾太平重要。

台灣需要的不是粉飾太平的勝利敘事，而是清楚的國家產業戰略：如何在維繫與美國經貿關係的同時，確保半導體產業根留台灣、維持關鍵技術優勢，避免過度依賴單一市場。否則，所謂的「台美雙贏」，恐怕只是美國滿意、台灣承擔代價的單向結局。