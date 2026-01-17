經濟日報社論／台美關稅協議代價慘痛

台美貿易談判達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇。路透

台美貿易談判達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加最惠國待遇，另外台灣同意以兩類性質不同的資本承諾投資美國，第一類為台灣企業自主投資2,500億美元，包含投資半導體、AI應用等電子製造服務（EMS）、能源及其他產業等；第二類為台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2,500億美元之企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。行政院強調這是台灣獲得「最優惠盟國待遇」的重大突破，檯面上看起來是外交勝利，但仔細檢視協議內容與其他國家的待遇比較，真相可能並非如此樂觀。

日本與韓國同樣是美國在半導體供應鏈上的重要夥伴，他們的關稅待遇也降至15%，與台灣完全相同，差別在於日本和韓國並未承諾要將本國半導體相關產業40%的產能移往美國。換句話說，台灣付出了最高的代價，卻只換來與其他國家相同的關稅水準。台灣被迫將產能大規模外移，等於是把自己最核心的競爭優勢拱手交出，換取的卻只是隨時可變的關稅降低。

台灣政府承諾的2,500億美元信用保證，更是把國家財政綁在企業的海外投資上。這筆錢不是直接補貼國內產業升級，也不是投資在台灣的研發能量，而是拿來支持金融機構融資給赴美設廠的企業。萬一這些海外投資出現問題，最終承擔風險的還是台灣的納稅人。

從產業發展角度來看，台灣半導體產業之所以能維持領先地位，關鍵在於完整的產業聚落與供應鏈生態系。當40%的產能移往美國，到底是半導體實力的延伸還是產業的空洞化雖然見仁見智，但不可否認的是台灣本土的產業聚落勢必受到削弱。人才外流、技術外移、產業鏈斷裂，這些都是可預見的後果。美國得到了完整的半導體製造能力，台灣卻可能失去維持競爭力的根基。

更令人擔憂的是協議背後的地緣政治算計，台灣之所以願意付出如此高昂代價，是因為期待透過經濟綁定來換取安全保障。但這種期待建立在一個脆弱的假設上，認為美國會因為台灣的投資而在關鍵時刻提供保護。歷史經驗告訴我們，美國的對外政策向來以自身利益為最高考量，當台灣把最重要的產業籌碼都交出去之後，反而可能失去被重視的理由。

從經濟理性的角度分析，企業赴美設廠面臨的挑戰遠比預期嚴峻。美國的土地成本、勞工成本、水電費用都遠高於台灣，更不用說建廠時程延宕、環評審查冗長等問 題。台積電（2330）亞利桑那廠的種種困難已經充分說明，即使有政府補貼和關稅優惠，要在美國複製台灣的成功模式也絕非易事。其他中小企業的處境會更加艱難，最後可能淪為陪葬品。

這份協議真正的贏家是美國，他們用關稅作為籌碼，成功說服台灣把最先進的製造技術和完整產業鏈搬到美國本土，也逐漸建立起美國半導體的國安屏障，而付出的代價只是一點的關稅損失。這筆交易的本質，是用台灣數十年累積的產業優勢，去換取台灣產品在美國市場短期的競爭力。一旦美國建立起自主的半導體製造能力，台灣還能剩下什麼？

面對這個嚴峻局勢，台灣不能只是被動接受既定事實，必須積極打造新的競爭優勢。當40%產能外移已成定局，台灣更需要把剩餘的60%打造成無可取代的創新基地。政府應該將資源集中投入次世代半導體技術研發，無論是2奈 米以下的先進製程、新材料應用，或是異質整合等前瞻領域，都必須搶先布局。同時也要加速培育高階研發人才，讓台灣從製造基地轉型為技術重鎮。產業界也該思考如何深化與歐洲、日本等其他市場的合作關係，分散過度依賴單一市場的風險。唯有在技術創新、人才培育、市場多元化三方面同步努力，台灣才能在這場供應鏈重組的巨變中，開創出新的生存空間與發展契機。