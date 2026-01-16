聽新聞
聯合報社論／德意志敗陣台南，陳亭妃戳破賴清德神威

聯合報／ 社論

賴總統昨赴<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>主持「砲訓部落成啟用」，<a href='/search/tagging/2/陳亭妃' rel='陳亭妃' data-rel='/2/109873' class='tag'><strong>陳亭妃</strong></a>（右）得知黨內初選傳來好消息，笑容藏不住；台南黨部主委郭國文（左）神情有些凝重。 記者黃仲裕／攝影
賴總統昨赴台南主持「砲訓部落成啟用」，陳亭妃（右）得知黨內初選傳來好消息，笑容藏不住；台南黨部主委郭國文（左）神情有些凝重。 記者黃仲裕／攝影

民進黨縣市長初選民調陸續揭曉，高雄市由賴清德屬意的賴瑞隆出線，以些微之差險勝邱議瑩；台南市則由陳亭妃勝出，擊敗賴清德力挺的林俊憲。賴瑞隆的勝出，外界皆歸諸於賴清德加持奏功，形容為「德意志」神威。但陳亭妃出線，則暴露「德意志」弱點，光芒不如想像耀眼。當綠營菁英在南台灣爭得死去活來，還種下派系心結；對比之下，在首都竟無人敢披戰袍出征，便備顯諷刺。

「德意志」的威力，經南二都初選一試高下，便秤出了實際斤兩。在高雄市，新系的賴瑞隆獲得賴總統力挺，驚險度過了「霸凌風波」，勝了邱議瑩和林岱樺等強悍女將。但在台南，賴清德的「加持」，卻無法幫林俊憲順利出線。畢竟，陳亭妃在地方辛勤耕耘多年，根基雄厚；這樣的「民意」，顯然不是「黨意」所能硬槓逆轉。尤其，高雄的初選，邱議瑩僅以○．六個百分點落敗，且主要輸在「黨中央」的民調落差，這已讓外界對民進黨中央的公正性質疑。這次，陳亭妃與林俊憲的民調差距為二．六九個百分點，恐怕已再無任何曖昧空間。

這正是「德意志」強力逞威後，必須面對的現實，和必須承受的代價。近一年來，賴系在南二都強力運作布局，黨、政兩路並進，一方面在司法上重挫林岱樺，更不斷有政治抹黑放話圍剿陳亭妃。這些手法在高雄確實得手了，林岱樺隨即認輸棄降，但台南卻出現不同局面。台南初選前夕，民進黨南部縣市首長、立委、議長精銳盡出，全都站在林俊憲舞台上齊聲力挺，聲勢浩蕩。反觀陳亭妃的台上，則只有立委王世堅逆著黨中央意志而行，對比強烈。沒想到，當民調結果揭曉，多數台南市民卻選擇站在陳亭妃這邊；被吹成神話般的「德意志」，卻一夕消風了。

「民意」與「黨意」的差距，就在那天台上、台下的光影恍惚之間，最後殺得賴系措不及防。林俊憲的舞台上，站的都是光鮮、耀眼、掌握實權的綠營政治人物，口裡呼喊的都是逢迎賴清德旨意的動聽言詞；問題是，台南市民對此根本不埋單。台南市民要的，不是那些天花亂墜的讚頌和溢美，他們要的是可以務實服務地方的人。

從某個角度看，陳亭妃在初選中對抗的其實不是林俊憲，而是林俊憲背後那位「賴神」。這個看似不可能的任務，她竟然挑戰成功，把「德意志」的光環捅出了一個大洞。對此，賴清德必然耿耿於懷，他最好也深自咀嚼反思。台南不僅是「綠到出汁」的鐵板綠都，更是賴清德執政八年的基地；如今，他想要交棒給自己親信的林俊憲，卻遭台南市民意悍然打槍。至此，他難道不該想想自己如何低估了台南鄉親的心？包括前一天嘉義縣的初選，由「英系」立委蔡易餘大勝「賴系」議員黃榮利，不也該看成德意志「再而衰」的指標嗎？

事實上，除了南二都，賴清德在全台不少縣市都大提自己的「信賴」人馬，企圖一路通吃，擴張人脈勢力。在這種情況下，「英系」和「正國會」成員不僅明顯遭到冷落，有時甚至受到不合理打壓。賴清德這種對待黨內同志的高姿態，和他僅擁有四成民意卻屢屢要求在野黨必須聽命的強硬領導，某種程度上其實如出一轍，皆反襯他缺乏容人的雅量及開放的心胸，乃至不知如何犧牲小我以籠絡人心。不難想見，當「德意志」越強大，便越容易排除異己，其執政圈也越發內捲，決策與行事便越是缺乏說服力。陳亭妃低調以對，即能戳破「德意志」光環，完全繫乎民意！

