聯合報黑白集／炎上青提，沒出息

聯合報／ 黑白集

基隆店家四蒔甜點有產品取名「<a href='/search/tagging/2/青提' rel='青提' data-rel='/2/246328' class='tag'><strong>青提</strong></a>檸檬馬卡龍」，遭<a href='/search/tagging/2/青鳥' rel='青鳥' data-rel='/2/237660' class='tag'><strong>青鳥</strong></a>質疑用「<a href='/search/tagging/2/支語' rel='支語' data-rel='/2/246329' class='tag'><strong>支語</strong></a>」，群起出征。 記者邱瑞杰／攝影
青鳥「支語警察」氾濫成災。基隆一家甜點店推出「青提檸檬馬卡龍」等新品，馬上被嗅出「支味」。青鳥不由分說群起出征，罵店家捨「綠葡萄」不用，竟用「青提」支語，還私信威脅「滾出台灣，讓你開不下去」。

「支語」一詞，本就邏輯錯亂。支那即中國，支語即中文，褒貶不同，指涉實一。台灣人不說外語則已，否則一開口即支語；想用「支語」損對岸，反先貶低了自己。

在對岸，提子跟葡萄也指不同品類。前者皮厚、肉脆；後者皮薄、肉軟。提子一稱還是香港人的發明，稱它支語，問過香港人了嗎？拿一隻字片語，就要給人定罪，等同現代文字獄。民進黨秘書長徐國勇卻幫這股歪風背書，在「青提」被炎上時，他說，不自覺使用中國用詞，可能成「文化滲透」的起點。意思是，隨便嘮嗑兩句，都算被統戰了。

這文字獄的背後不是自信，而是自卑。語言的感染力就像細雨微風，潤物無聲，無論怎禁，終必徒勞。青提若犯天條，那閨蜜、顏值、躺平又該當何罪？綠委把內地、綠茶婊說得嚇嚇叫，青鳥怎不吱聲？

台灣的正辦是自創時髦新詞，讓人家拿去琅琅上口；而不是派一群網路偵騎，沒事恐嚇別人。王世堅就做到了，「從從容容、遊刃有餘」風靡南北。而青鳥霸凌一爿小店，只能說：「沒出息」！

社論 青鳥 綠委 徐國勇 網路 民進黨 恐嚇 霸凌 青提 支語

