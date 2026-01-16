經濟日報社論／川普關稅未判決 台美談判應力爭

世界各國翹首以待的美國最高法院川普關稅判決，原訂時程仍未宣判，在此時刻，台灣談判團隊再度赴美，台美關稅談判仍可加快腳步。路透

台美的貿易協議已有清楚框架：台灣的關稅將從20%調降到15%且不疊加，和日本、南韓、歐盟一致；台灣同意在美國進行超過3,000億美元的投資；台積電（2330）承諾在亞利桑那再蓋五座半導體工廠；同時對貿易擴張法232條款給予台灣優惠待遇。

專家認為，如川普在關稅敗訴，最可能採用1974年貿易法122條款，用來填補法律判決後的權力真空；貿易法載明美國總統可引用國際收支危機122條款，當美國面臨嚴重的國際收支赤字，總統有權加徵最高15%的臨時關稅，期限150天。

所以不論川普關稅勝訴或敗訴，根據122條款，關稅15%以下的國家，如台日韓歐盟，都不會重談。川普關稅如敗訴，關稅超過15%的國家，中印瑞加墨越，川普政府會提出替代案補強稅收的減少；川普的商人特質很明白「失之東隅，收之桑榆」內涵，川普關稅被判違法，他會提出B計畫來補強美國的稅收，更可能多過2025年徵收的2,000億美元，這樣的折騰，又會掀起全球經濟大波瀾。

依披露的框架，台積電要再蓋五座2奈米先進製程廠，連同之前的六座，未來台積電在美國共有11座晶圓廠，先進製程居多；美國成為全球先進製程的主要生產基地。

台積電的先進製程，獨步全球，這樣的競爭優勢，是30年磨練而出；先進世代製程遷移美國，換來的是台灣關稅從20%減為15%，台積電救了台灣所有產業，讓稅率下降，但代價高昂。賴政府做此決策，是不敢還是無力抗拒美國的壓力？還是人為刀俎，我為魚肉？台積電變美積電，已經不是討論的題目，而成為既定的未來。對台灣來說，如接受無可承受之重的台美貿易框架，還有兩項要求要向美提出。

一，對台所有產業全面豁免232國安條款。本條款針對特定產業精準打擊，目前已對台灣鋼鋁、銅、汽車零組件、變壓器徵收最高50%關稅；川普政府昨天宣布，對部分進口半導體課稅25%。我們要求所有232國安條款涉及的產業，對台全部豁免。

二，對台不實施338對等歧視條款。338條款說明，如果川普認定任何國家對美國的農產品（如豬牛肉）或汽車仍有貿易壁壘，或對美國有巨額的貿易順差，他可以宣布該國歧視美國，課徵50%關稅或全面禁運。2025年台灣對美出超1,501億美元，創歷史新高，出超金額是前一年兩倍餘，對美出超國排名，也從第六名跳升為第四，巨額的順差，不能成為美國對台灣再課重稅的依據。這個條款，也要求美國對台全部豁免。

川普政府的B案，除了上述的122、232、338條款 ，還有以下兩項貿易武器。我們也要戒懼。301不公平貿易報復條款。針對貿易夥伴的不公平行為發起調查（如智財權侵權、匯率操縱）；也會針對含有中國零件的台灣產品，包括轉運或洗產地，課徵25%關稅。1930年關稅法的反傾銷反補貼條款。針對特定國家的特定產品，可課徵倍數級的反傾銷稅加反補貼稅 ，中國鋁箔（188%）、越南太陽能板（813%）就被課徵，目的要讓特定外國商品退出美國市場。

這五項貿易武器，川普政府都有行政裁量權，可選擇性使用。

台灣投資美國不落人後。台積電是全球最早到美國投資的企業，已承諾投資1,650億美元；再加上新協議，台積電還要在美國加蓋五座半導體工廠，每座投資金額至少220億美元，五座就是1,100億美元；加上AI廠商及台積電供應鏈，已到美投資設廠；再加上每年大額的軍購、大宗商品、油品，總加起來金額超過3,000億美元。

賴政府現已「用投資換豁免、用台積電換減稅、用軍購買安全」。這些討好美國的措施，對台美貿易協議有幫助，但美國需索無度，將能MAGA的產業從台灣掏空，形成台灣產業空洞化，人才、技術、資金全部移往美國，這是我們必須面對的嚴峻環境。

台美貿易框架應該加速定案，台灣所有企業循序回到生產線和國際市場上從事有秩序的競爭。