聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／超越法律的男人

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/立法院' rel='立法院' data-rel='/2/125827' class='tag'><strong>立法院</strong></a>審查《<a href='/search/tagging/2/反滲透法' rel='反滲透法' data-rel='/2/125377' class='tag'><strong>反滲透法</strong></a>》修法，陸委會副主委<a href='/search/tagging/2/梁文傑' rel='梁文傑' data-rel='/2/103604' class='tag'><strong>梁文傑</strong></a>答稱，「判決無罪，不代表真的無罪」。 圖／聯合報系資料照片
立法院審查《反滲透法》修法，陸委會副主委梁文傑答稱，「判決無罪，不代表真的無罪」。 圖／聯合報系資料照片

立法院審查《反滲透法》修法草案，梁文傑被問到過去該法定罪率不高時，他答稱「判決無罪，不代表真的無罪」。此話，不僅推翻「罪刑法定主義」精神，梁文傑也把自己推升到法律之上了。藍營立馬封他為「超越法律的男人」。

不可諱言，碰到犯罪，司法確實會有舉證困難的時候。但梁文傑能把「判決無罪不代表沒罪」掛在嘴上，反映的卻是民進黨和這個政府的傲慢，他們認為自己的「心證」高於一切。尤其是在「反滲透」議題上，司法認為你無罪並不重要；重要的是，「黨」認為你有罪，這才是關鍵。

《反滲透法》實施六年，共起訴一二七件，僅五人被判有罪。二○二四大選期間，遭偵辦的便多達四百多人，但近八成都不起訴。這正是梁文傑難以應答之處，所以他乾脆把問題推給「司法無用論」，指責司法太笨，可能疏漏間便縱放了奸細。

從上述數據看，那麼多的檢舉、那麼少的起訴，以及更稀少的定罪，即可知我們的司法都在窮忙什麼。若人們試著從賴政府的角度設想，綠營急著抓共諜的心態可想而知，假想嫌犯當然也是多多益善。但動不動把無關緊要的基層交流指為罪犯，搞得社會人心惶惶，真有助於反滲透嗎？

一個「超越法律的男人」倒不可怕，若一個黨變成「超越法律的政黨」，那就恐怖了！

社論 梁文傑 反滲透法 民進黨 立法院 綠營 共諜 大選 賴政府 司法

延伸閱讀

反滲透法發言惹議 梁文傑：中共善於隱蔽難找證據

「民進黨說你有罪就有罪」？梁文傑：反滲透法定罪率不高因須依法審判

劉世芳、鄭英耀被列台獨頑固分子 梁文傑：捍衛中華民國存在者

修國安法挨批箝制言論自由 梁文傑：鼓吹消滅台灣 能容忍？

相關新聞

聯合報社論／屠龍者終成惡龍：賴政府濫權箝制言論自由

賴政府近日接連推出《國家安全法》和《社會秩序維護法》修法草案，除大幅增加行政部門壓制異議言論的權力，並將大舉掌控網路平台...

聯合報黑白集／台積電還要被剝幾次皮

《紐時》報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠，廠數翻倍。若報導屬實，川普...

經濟日報社論／台美經貿靠攏 提防人財兩失

近日有報導指出，歷時九個月的台美對等關稅談判結果，逐漸浮現輪廓。美方可能將台灣目前適用於傳統產業約20%的對等關稅，下調...

聯合報黑白集／超越法律的男人

立法院審查《反滲透法》修法草案，梁文傑被問到過去該法定罪率不高時，他答稱「判決無罪，不代表真的無罪」。此話，不僅推翻「罪刑法定主義」精神，梁文傑也把自己推升到法律之上了。藍營立馬封他為「超越法律的男人」。

聯合報社論／把半導體產業鏈割給美國，是誰在賣台？

台美關稅協議遲遲無法敲定，如今原因終於揭曉：美國以對等關稅從廿％降為十五％為槓桿，要求台積電至少在美國增設五家工廠。如此一來，台積電在美投資金額，將從原本承諾的一六五○億美元，增加到三千億美元。這個金額，還不包括將隨它赴美的半導體產業鏈在內。也難怪，大家都在問：為了五％關稅而犧牲台積電，值得嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。