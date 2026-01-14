聯合報黑白集／台積電還要被剝幾次皮

紐時報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠。圖／聯合報系資料照片

《紐時》報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠，廠數翻倍。若報導屬實，川普如願達成「五十／五十」計畫，分走台灣近半高階晶片產能。付出這麼大代價，台灣的關稅仍未低於日韓。

台美關稅談判一直未果，美國商務部長盧特尼克曾透露，正推動台灣高階晶片產能轉移至美，使川普任內本土晶片產能提升至全球四成，最終達到美台各占全球一半供應。川普舞關稅大刀，原來意在台積電。

盧特尼克近日再爆料，去年以「違反ＤＥＩ條款」為由，迫使台積電加碼投資一千億美元。這也真諷刺，川普廢除聯邦機構實施ＤＥＩ，卻以此脅迫台積電讓步。這次更利用二三二條款，揚言課徵晶片百分之百關稅，迫使台積電加速產能移美。

台美關稅底定，市場看好台積電，護國神山占台股權重已逾四成四。「一人武林」吸金如潮，起伏牽動台股走勢，其他產業的資金壓力更為沉重。一旦台積電高階產能有半數在美，確保美國供應無虞，卻反使台灣經濟愈發傾斜，它究竟是誰的護國神山？

盧特尼克稱，美國要降低對台依賴，須擁有全球四成以上晶片產能，得投入五千億美元。看來，台積電還會被剝幾層皮；台灣去年對美出超逾一千五百億美元，川普還愁沒藉口嗎？