聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／台積電還要被剝幾次皮

聯合報／ 聯合報黑白集

紐時報導美台將簽署貿易協議，我國<a href='/search/tagging/2/對等關稅' rel='對等關稅' data-rel='/2/236047' class='tag'><strong>對等關稅</strong></a>降為十五%，<a href='/search/tagging/2/台積電' rel='台積電' data-rel='/2/103337' class='tag'><strong>台積電</strong></a>則承諾在美增蓋至少五座半導體廠。圖／聯合報系資料照片
紐時報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠。圖／聯合報系資料照片

《紐時》報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠，廠數翻倍。若報導屬實，川普如願達成「五十／五十」計畫，分走台灣近半高階晶片產能。付出這麼大代價，台灣的關稅仍未低於日韓。

台美關稅談判一直未果，美國商務部長盧特尼克曾透露，正推動台灣高階晶片產能轉移至美，使川普任內本土晶片產能提升至全球四成，最終達到美台各占全球一半供應。川普舞關稅大刀，原來意在台積電。

盧特尼克近日再爆料，去年以「違反ＤＥＩ條款」為由，迫使台積電加碼投資一千億美元。這也真諷刺，川普廢除聯邦機構實施ＤＥＩ，卻以此脅迫台積電讓步。這次更利用二三二條款，揚言課徵晶片百分之百關稅，迫使台積電加速產能移美。

台美關稅底定，市場看好台積電，護國神山占台股權重已逾四成四。「一人武林」吸金如潮，起伏牽動台股走勢，其他產業的資金壓力更為沉重。一旦台積電高階產能有半數在美，確保美國供應無虞，卻反使台灣經濟愈發傾斜，它究竟是誰的護國神山？

盧特尼克稱，美國要降低對台依賴，須擁有全球四成以上晶片產能，得投入五千億美元。看來，台積電還會被剝幾層皮；台灣去年對美出超逾一千五百億美元，川普還愁沒藉口嗎？

社論 台積電 對等關稅

延伸閱讀

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

不是伊朗！白宮暗示川普正在監控1地情勢 照片曝光掀熱議

伊朗示威屍體成堆恐6000死 哈米尼嗆川普「遲早被推翻」

鮑爾不忍了 發影片控川普私下施壓逼降息 川辯：不知司法部發傳票

相關新聞

聯合報社論／吳音寧到陳右欣 賴政府把台肥當成大肥肉

台肥董事長李孫榮去年底突遭撤換，府院欲安排政院中辦副執行長吳音寧接掌，卻因輿論炸鍋，高層被迫收手，改由總經理張滄郎升任。...

聯合報黑白集／難道馬克宏也「賣法」？

中斷近十年的「國共論壇」，傳將重啟；鄭麗文與習近平的「鄭習會」，也浮出檯面。民進黨立馬膝反射，批評國民黨「背離主流民意」...

經濟日報社論／調整經濟體質 避免產業發展 K 型化

台灣去年的經濟成長率可望突破7%，是本世紀除了2010年金融海嘯後復甦的特別一年外，經濟成長最高的一年。展望今年，關乎經...

聯合報社論／屠龍者終成惡龍：賴政府濫權箝制言論自由

賴政府近日接連推出《國家安全法》和《社會秩序維護法》修法草案，除大幅增加行政部門壓制異議言論的權力，並將大舉掌控網路平台...

聯合報黑白集／台積電還要被剝幾次皮

《紐時》報導美台將簽署貿易協議，我國對等關稅降為十五%，台積電則承諾在美增蓋至少五座半導體廠，廠數翻倍。若報導屬實，川普...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。