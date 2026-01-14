經濟日報社論／台美經貿靠攏 提防人財兩失

台美經貿靠攏，提防人財兩失。示意圖。圖／AI生成

近日有報導指出，歷時九個月的台美對等關稅談判結果，逐漸浮現輪廓。美方可能將台灣目前適用於傳統產業約20%的對等關稅，下調至15%，使其與日本、南韓等美國重要盟友趨於一致。然而，是否能比照日、韓，不再「疊加」美國現行平均約3.3%的最惠國關稅，仍有待進一步釐清。

另一方面，台灣也可能在以半導體為主的232條款關稅獲得大幅豁免；但交換條件是，台積電將持續加碼對美投資，承諾在美國至少再興建五座製造廠。連同先前既有規畫，未來台積電在美國的投資布局，預計將涵蓋六座製造廠、兩座先進封裝中心，及一研發基地，投資規模堪稱史無前例。

儘管上述內容尚未獲得官方正式證實，但與美方在談判中，反覆要求台灣半導體產業擴大對美投資主軸一致。作為全球最關鍵的先進晶片製造基地，台灣一旦發生供應中斷，勢將對美國經濟與國家安全造成重大衝擊。因此，確保半導體供應鏈的「地理分散」與「政治可信度」，推動台積電持續擴大赴美投資，已成為美國跨黨派的高度共識。

表面上看，這似乎是一項改善關稅條件、強化雙邊經貿關係的安排；但卻是在美國強勢主導下，運用經貿工具引導關鍵產業加速回流本土。川普上任未滿一年，卻已成功將談判壓力轉化為具體投資成果，台積電的擴大赴美布局，甚至可被視為美國推動製造業回流政策的「典型範例」。此舉不僅促使全球晶片製造版圖由過去以台灣為單一核心，逐步轉向台灣與美國的「雙主軸供應鏈」，也勢必對產業結構產生深遠影響。

然而，在美國高調宣示「讓美國再次偉大」的同時，對台灣而言，卻是百味雜陳。雖然在經貿與戰略層面上，台灣被視為值得信賴夥伴，但隨著對美投資持續攀升，若政府未能同步推出具體的配套措施，資本與關鍵技術人才的外移，恐將迅速從「潛在風險」轉為「既成事實」。

特別是在先進製程、設備整合與製程研發等高度仰賴密集人才互動與產業群聚效應的領域，一旦核心研發與製造活動向海外轉移；台灣多年累積的產業優勢會被逐步侵蝕，最終陷入「人財兩失」的困境。不僅資金長期外流，高階人才的基礎，也將遭到根本性削弱。

因此，報導所呈現的台美貿易協議，對台灣而言，絕非單純的出口利多，而是一項牽動產業根基的高風險政策抉擇。若僅著眼於短期關稅減免，卻忽視產業外移的長期後果，台灣在全球供應鏈重組的過程中，恐將從關鍵節點，逐步退居為被動配合投資外移的角色。

政府必須正視此一現實。在企業持續加碼對美投資的同時，應明確向美方提出對等要求，包括加速美國本土半導體人才的培育，以及相關產業建設，實質支援台積電在美國營運；而非長期仰賴台灣既有的人才與技術體系，單向承擔海外設廠的高昂成本。政府更需同步強化本土投資誘因、研發能量與人才留用機制，確保台灣仍能維持產業核心與技術主導權，避免「國際合作」淪為台灣資金與人才單向外流、只出不進的漏斗，反而成為侵蝕核心競爭力的催化劑。

整體而言，這項尚未正式公布的協議，清楚凸顯當前國際經貿高度政治化的現實，也將台灣推向一個關鍵的戰略十字路口。台灣真正的挑戰，不在於是否配合美國，而在能否守住自身產業與人才的底線。若缺乏清楚的戰略紅線與完整配套，深化對美合作的結果，恐怕不僅無法強化產業韌性，反而加速產業空洞化，使台灣在下一輪全球競爭付出難以回頭的代價。