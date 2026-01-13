經濟日報社論／調整經濟體質 避免產業發展 K 型化

調整經濟體質，避免產業發展K型化。路透

台灣去年的經濟成長率可望突破7%，是本世紀除了2010年金融海嘯後復甦的特別一年外，經濟成長最高的一年。展望今年，關乎經濟成長GDP各成分可望維持榮景或有所改善，因此在去年高基期之下，今年的經濟成長率仍很有機會突破4%。亮麗數字後的細節值得進一步深究思考。

就出口而言，一如預期，在人工智慧方興未艾的發展下，晶片與AI伺服器仍將是今年創造貿易順差的主角，相對的，一般傳統產業如果與AI無直接相關，仍會持續面對挑戰、辛苦經營。產業的K型發展將是未來台灣亟需克服的問題。就投資而言，在稅收充裕下公共建設可望維持不墜，民間投資在科技產業市場機會的引領下也可預期有不錯的表現。

值得一提的是內需消費。去年民間消費的成長率僅約1.5%，是疫情後的新低，原因除了先前的高基期之外，汽車消費在汽車關稅可能調降的預期心理下極為薄弱是重要原因。展望今年，汽車消費可望因補償效果而擴增，一般消費在薪資調漲、股市財富效果、政府多項福利政策支出及新世代高購買力下，也可望再現榮景，為經濟成長挹注去年所缺乏的動能。

樂觀的經濟成長展望下也並非沒有疑慮。產業發展的榮枯不一，也帶來薪資水準的兩極發展。薪資改善困難者還須面對日益上升的物價，心理上的相對剝奪感強，形成社會不穩定的因子。所幸半導體領軍的電子科技業不但享受空前利基，也使政府稅收充裕。政府要能將稅收妥善用於擴大社會安全網，才能將經濟成長成果擴散分享，避免貧富差距擴大而造成動盪，這應是台灣經濟要能朝長期穩健發展、兼顧成長與分配的關鍵課題。

只可惜在稅收充裕後，朝野各界對此的討論極少，反而陷於財劃法爭議的僵局中，加上大選逼近，各式譁眾取寵卻嚴重扭曲市場機制的政策買票作為不斷出籠，充裕稅收能否有效率地運用實令人憂心。

另一個重要課題是如何面對發展遭遇困境的產業或企業。務實而言，必須體認沒有夕陽產業、只有夕陽企業的事實。儘管是眾所擔心的工具機產業，在面對美國關稅調升及更激烈的國際競爭下，仍有企業業績暢旺、加班不斷。企業表現的差異固然有源於產品類別不同的因素，例如是否供應AI相關產業，更多的是許多企業長期進步遲緩、喪失競爭力。面對後者，政府應有更積極的因應，例如轉業或協助退場等調整策略，不宜一味保護而造成資源錯置，畢竟以台灣有限的資源還想發展許多新產業，就必須騰出土地水電勞工等資源，將有限資源做良好的配置才有可能使產業發展可長可久。

前不久，經濟學人雜誌指稱台灣經濟罹患了「台灣病」，其內容固然過於誇大而言過其實，例如以大麥克指數來斷定新台幣匯率嚴重低估，但其若干論點仍有值得思考之處。以新台幣匯率而論，雖然不易論斷是否過度低估，但置於政府長期偏重出口導向政策的架構來看，新台幣的低估也只不過是眾多類似政策中的一環，並不令人意外。重要的是長期偏重出口誘因的政策現今是否仍合適實值得深思。早年低成本、高獲利的出口環境當然值得傾國家之力全力一搏，但是當成本高漲、獲利萎縮之時，仍以政策誘導將資源大量投注於出口產業，導致貿易依存度在全球名列前茅，恐怕不再是最好的資源配置方式。在人均國民所得邁向4萬美元之際，如何將資源配置於能有效提升人民生活品質的內需產業以真正享受經濟成長的果實，應該是今後值得努力的方向。

賴清德總統在去年520時，曾揭示「台灣的經濟體質必須調整，要兼具出口導向與擴大內需，兼顧科技研發實力與傳統產業升級，兼備強化軟體發展與生產製造」，這是不易做到的理想目標，值得政府與全民共同努力。