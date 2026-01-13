聽新聞
聯合報黑白集／難道馬克宏也「賣法」？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/國共論壇' rel='國共論壇' data-rel='/2/103571' class='tag'><strong>國共論壇</strong></a>傳出有望在本月底登場，上次國共論壇在2016年11月舉辦，時任國民黨主席洪秀柱赴陸參與並進行「洪習會」。新華社資料照片
中斷近十年的「國共論壇」，傳將重啟；鄭麗文與習近平的「鄭習會」，也浮出檯面。民進黨立馬膝反射，批評國民黨「背離主流民意」、「淪為統戰工具」，更質疑有條件交換。簡言之，就是指控國民黨會賣台。

這類批評，國人並不陌生。所有兩岸交流，只要是國民黨主導，民進黨的抹紅從未改變。然而，民進黨執政近十年，兩岸局勢緊張已瀕戰爭邊緣。民進黨不僅無心無力處理，更當成政治資本炒作，已完全失格；用抹紅把戲老調重彈，更是失德。

諷刺的是，民進黨視兩岸交流為洪水猛獸，但近半年來，已有十幾個國家元首級政治人物訪問中國，並與習近平會面。其中，包括法國總統馬克宏、澳洲總理艾班尼斯、印度總理莫迪、南韓總統李在明等。按民進黨邏輯，難道馬克宏是在「賣法」，李在明在「賣韓」？

這些國家，無一不是民進黨聲稱的「抗中盟友」。但政治對峙是一回事，基於經濟互利及為和平而交流，又是另一回事。加拿大總理卡尼，今天也將訪中；今年四月，川普也可能和習近平舉行「川習會」。民進黨的思維，顯然看不到國際的車尾燈。

從選舉的角度，民進黨抹紅不斷，無論國共論壇或鄭習會未必對國民黨有利。但到底誰在「背離國際主流民意」，抹紅有沒有道理，其實已見分曉。

社論 馬克宏 民進黨 國共論壇

