經濟日報社論／化解政府預算僵局需要政治智慧

賴清德總統。圖／聯合報系資料照

2026年已經開年，但今年度中央政府總預算卻創紀錄地未能在去年底完成立法院一讀程序。此外，與預算息息相關，行政院提出規模高達新台幣1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》（「國防自主特別預算」）草案，付委過程亦滯礙。在朝小野大政治現實下，賴清德政府正面臨嚴峻的執政考驗。

攸關國計民生的中央政府總預算，為何付委困難？在野政黨主張「依法行政」是行政院施政的基本原則。立法院通過《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》修正案後，行政院理應編列追加預算，或撤回原總預算案，將法定支出納入其中。但實際上，行政院卻無具體作為，形同消極抵制法律執行，造成「徒法不足以行」的亂象，也迫使在野政黨對總預算案採取「拒審」立場。

行政院面對立法院的反制，轉而訴諸文宣攻勢，強調政府因無法推動新增政策，將影響人民生活品質，藉此向在野黨施壓。賴總統則呼籲總預算儘速審議，「避免影響長輩權益」，卻同時批評在野黨未能如期完成審查，「還有什麼資格再談憲政」。在朝野對峙持續升高下，今年度總預算欲於立法院1月延會期間完成審議，機會已愈顯渺茫。

中央政府總預算無法進入立法程序，不僅使執政者陷入政治尷尬，更凸顯政府運作嚴重失靈，是賴總統就任以來朝野對立升高的極致表現。「解鈴還須繫鈴人」，若執政團隊無法主動與在野黨尋求妥協空間，未來兩年政治衝突恐將持續升溫，台灣人民福祉勢必首當其衝。

依憲政體制，立法委員依法通過的法律，經總統公布後，行政院即有遵循與執行之義務；在野黨立委對政府施政進行監督，亦屬憲法責任。行政院對於立法院通過、具法律拘束力的決議，縱有不同意見，除依法提出覆議或聲請憲法解釋外，並無其他正當途徑。

以造成此次總預算僵局的《軍人待遇條例》與《警察人員人事條例》為例，前者行政院未提覆議，後者雖依法覆議，卻遭立法院否決。理論上，行政院僅剩聲請憲法法庭解釋一途，然而目前「五人大法官」運作的憲法法庭，已成台灣憲政運作的重大瑕疵。在此情況下，行政院若逕自提請裁決，恐無助於解決爭議，反而徒增制度混亂。

若欲化解當前總預算審查僵局，政府尚有兩條路徑：其一，回歸政治常軌，請立法院同意總預算案先行付委，並承諾於下會期初提出追加預算修正；其二，爭取立法院諒解，由賴總統提名符合社會期待的大法官人選，補齊缺額，重建憲法法庭，俟後行政院再聲請釋憲，並依解釋結果作為施政依據。行政院無論採取何種途徑，放下與在野黨對抗政治心態，才是打破僵局的前提。

至於遭立法院擱置的「國防自主特別預算」草案，其內容明顯規避《預算法》，且執行期間勢將超過八年，涉及未來總統職權行使，實有審慎處理必要。草案列舉八大類軍事項目，內容高度概括，即便涉及機密，仍有必要評估並負說明責任。依《預算法》規定，跨年度施政計畫須附具完整內容，行政院卻藉特別條例要求立法院「包裹式」同意國防部長期採購構想，實質壓縮預算審查權。

該草案不僅延續以特別預算廣開資金運用與舉債之門，甚至納入因匯率變動得突破上限，改以總預算編列條款，形同對未來長期支出開出難以預測的「空白支票」。較為合理的作法，應是行政院回歸總預算體系，先提出相關研究與細部規劃，待完成可行性評估後，再就具體項目與跨年度經費，逐案送請立法院審議。

即便今年度中央政府總預算案及「國防自主特別預算」順利付委，也難以在3月底前完成立法程序。行政院若能調整執政姿態，正視朝小野大政治現實，以「人和政通」態度處理預算爭議，才是未來兩年台灣社會穩定與人民福祉之所在。