聯合報黑白集／格陵蘭現金收購價

川普開出每人10萬美元的格陵蘭主權收購價。 （路透）

在活捉委內瑞拉總統馬杜洛後，沒人再敢把川普的話當玩笑。雖然一百多年來美國多次覬覦格陵蘭，但格陵蘭及其宗主國丹麥，從沒像此刻這般嚴肅思考來自美國的真實威脅：除了軍事選項，川普還開出每位居民最高十萬美元的格陵蘭主權現金收購價！

丹麥媒體認真推演，如果一個北約國家攻擊另一個北約國家，會造成什麼後果？更有媒體翻出一九五二年的法令，如果格陵蘭遭到攻擊，丹麥士兵不待指示，有義務自行還擊；丹麥國防部還證實，這項法令仍然有效。

格陵蘭五大政黨聯合表態：「我們不是美國人，我們不是丹麥人，我們是格陵蘭人！」但如何應對川普，格陵蘭朝野步調不一，反對黨更主張不經丹麥，直接和美國談判。格陵蘭多數人主張獨立，部分人還希望獨立後繼續享有丹麥財政支持，如今選民能否抗拒十萬美元的誘惑？

格陵蘭五大政黨強調，格陵蘭的未來由格陵蘭人民決定，未來規畫將與格陵蘭人民協商，並以國際法和自治法為基礎。很不幸，川普說不需要國際法，他的權力僅受自己的想法和道德觀限制。

美國副總統范斯痛責丹麥未能保護格陵蘭免受俄羅斯和中國大陸等敵對勢力威脅。但有美國這樣的盟友，丹麥哪裡需要敵人？難怪丹麥議員說，威脅格陵蘭安全的不是中國或俄羅斯，而是美國！