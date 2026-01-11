聽新聞
聯合報社論／一人武林：台股攻上三萬點的美麗與哀愁

聯合報／ 社論

台股站上3萬點，最主要是由台積電帶動。 圖／聯合報系資料照片

二○二六甫一開年，台股便以迅雷不及掩耳之勢攻上三萬點，雖然漲了兩天後稍事休息，但仍站穩三萬大關，寫下歷史新頁。上周三合計上市和櫃買的總成交量更首度突破兆元，刷新史上紀錄，超越韓股，直追港股。台股耀眼奪目，有如新年煙火在夜空綻放。不過，這是全民的歡樂派對，還是一場少數人專享的慶典？

攤開台股指數結構，這一波漲勢，說穿了是「一個人的武林」。大盤的推升，幾乎全要歸功於台積電的帶動。台積電股價在多年膠著之後，去年起一飛沖天，行情好到不少投資人中途下車後再認錯買進；也有更多人逢高檔而不敢買，只能眼睜睜見它一路扶搖直上而扼腕。

台股的大多頭行情，主要靠的是內資力量。根據主計總處估算，去年台灣的超額儲蓄估計大約有五點四二兆元，不僅是歷史新高，今年很有可能破六兆元。當政策用力打炒房時，過多的資金即被引導至股市。在此同時，儘管外資在去年賣超台股四七四四億元，但在耶誕節長假之後也回頭建倉，且去年參與比率已上升到近五成。而眼見台股衝上三萬點，融資餘額攀升至三五四五億元，創下二○○八年金融海嘯以來新高，反映散戶借錢買股，上周三的成交量裡更有三成來自當沖，市場投機氣氛濃厚。

無論接下來台股行情如何演變，台股三萬點已成一道分水嶺。手中沒有股票的人，只能望指數興嘆；但即使身在市場，目前一九四七家上市櫃公司，僅約三成五的公司股價在年線之上，六成五的股價仍在年線之下。換言之，投資人如果沒有押對台積電或ＡＩ供應鏈，結局依舊是「賺指數、賠價差」，滿腹辛酸。以生技及ＩＣ為主的櫃買指數，在前年和去年漲幅也都不到一成；對照上市股票，有如一口結霜的井，映照出另一個平行世界的蕭索。

證交所顯然已警覺到，資本市場結構過度傾斜，終究不是好現象，近日向金管會提出「企業價值提升計畫二・○」。該計畫聚焦強化策略揭露指引、鬆綁財測空間、深化議合平台，及提供優質、低流動性股造市獎勵等四大措施，希望能提升傳產與中小型企業的能見度。然而，在ＡＩ的大浪潮下，此舉能發揮多少效果，仍有待觀察。在欣喜於台股攻上歷史新高之際，眼下更要擔心的是散戶湧入後，須慎防可能發生「多殺多」的踩踏局面。

台股是經濟結構的縮影，反映台灣經濟正快速走向兩極化，呈現鮮明的Ｋ型發展。ＡＩ產業引領風騷，吸走絕大部分資金及人才；另一端，傳統產業與中小企業卻像被時間遺忘一般，在缺工和轉型的壓力下，只能原地踏步。

三萬點的台股，展現了美麗與哀愁兩個面向。美麗的是，護國神山群在新科技浪潮下，不斷攀向高峰，引領全球風騷。哀愁的是，絕大多數產業與從業人員，並沒有機會搭上這班財富列車，只能望股興嘆。此時，一個台灣，卻彷彿被劃分成兩個世界。

值得深思的是，當經濟成長只靠單一產業獨撐，這樣的繁榮，究竟能走多遠？台股上三萬點，高興的不該只有股民。股市是經濟的櫥窗，如今它映照出的是產業政策、金融制度與資本配置的深層結構失衡問題。若無法讓更多產業升級、讓更多勞動者分享成長果實，再亮眼的指數表現，也只是玻璃櫥窗裡的短暫風景。

台灣經濟真正的挑戰，不在於下一個整數關卡如何突破，而在於如何讓整個市場重新成為多數人的舞台。唯有如此，三萬點才不只是歷史紀錄，而是值得全民共同記住的時刻。

